Llaman la atención de Concello y Xunta de Galicia

Unos 150 taxistas coruñeses apoyaron en Santiago la manifestación contra los VTC

150 de los más de 500 taxis que trabajan en A Coruña viajaron a Santiago de Compostela para apoyar la manifestación, junto a compañeros de la capital gallega y de Vigo, en la que reclamaron a las administraciones soluciones frente a la que califican competencia desleal de los vehículos de transporte sin conductor, los VTC.

Redacción