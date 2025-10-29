Llaman la atención de Concello y Xunta de Galicia

Unos 150 taxistas coruñeses apoyaron en Santiago la manifestación contra los VTC

150 de los más de 500 taxis que trabajan en A Coruña viajaron a Santiago de Compostela para apoyar la manifestación, junto a compañeros de la capital gallega y de Vigo, en la que reclamaron a las administraciones soluciones frente a la que califican competencia desleal de los vehículos de transporte sin conductor, los VTC.

Redacción

A Coruña |

Los taxis coruñeses se concentraron en Vío para ir a la manifestación de Santiago de Compostela
Taxistas coruñeses que viajaron a Santiago a protestar contra las VTC
Taxistas coruñeses que viajaron a Santiago a protestar contra las VTC | Onda Cero Coruña
