Verificaciones realizadas y todo preparado para la prueba del Mundial de Trial en Arteixo este domingo

Comenzamos programa desde el campo de la fiesta de Arteixo. Allí está el punto de verificación para las motos que participan en la primera prueba del Mundial de Trial 2023 que este año comienza en Arteixo. Y es que el club Motomontañismo de Arteixo, tras organizar varios nacionales, se lanzó a organizar prueba del Mundial. Pilotos, con acompañantes incluídos, venidos de todo el mundo. Hablamos con Ricardo Romero, responsable de prensa del Club MotoMontañismo Arteixo. Y con el padre de un piloto que viene desde Francia.

Berta Abellán | Onda Cero Coruña

Abordamos dos asuntos culturales de los que podemos disfrutar en A Coruña. Con Manuel Suárez hablamos del certamen Espazos Culturales Abertos en A Coruña. Y Rober Cagiao nos da detalles de la Feria del Libro Marineda en el centro comercial que lleva el mismo nombre.

Después de las noticias del boletín informativo de las 13 horas, abordamos las secciones del viernes. Entrevista a Javier Díez, portavoz adjunto del PP de Ferrol. Jose Villanueva nos habla de los estrenos en el cine y en las series de televisión. Manuel Sánchez Rubal, de Ópticas Sánchez Rubal, nos aconseja para cuidar nuestros ojos.

Luís Llera repasa la actualidad informativa. Y con Alberto Gómez Barros, además del Mundial de Trial en Arteixo, repasamos la agenda deportiva del fin de semana, partiendo, eso sí, de la derrota del Deportivo Liceo ante el Oliveirense en el palacio de Riazor. Por lo tanto el equipo coruñés se queda un año más, y ya van once, sin jugar la fase final de la Champions del hockey. Y es que de los ocho equipos finalistas, habrá seis portuguese, el Barcelona español y el italiano Trissino. Ahora le toca al Deportivo Liceo centrarse en la Ok Liga, recibiendo en Riazor mañana sábado al Vilafranca. En Riazor, ya el domingo, el Leyma Basquet Coruña juega contra el Tau Castelló. Una victoria mete al equipo naranja en play off de ascenso. Además, hay que destacar que el OAR Balonmano coruña tributará un homenaje a Pablo Aguirregabiria el sábado en San Javier, a las 19:00 horas, antes de volver a competir. Y para eso ha invitado a todos los clubes de la ciudad.

Y el domingo toca partidazo en A Malata. A las 19:00 horas, Racing-Deportivo. Escuchamos en la previa a Cristóbal Parralo y a Óscar Cano.