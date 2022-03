Esta tarde sabremos si también la habrá en el servicio de limpieza

Los trabajadores de Prezero convocarán huelga de manera inminente

Con la situación todavía sin normalizar tras los sabotajes de la semana pasada, los trabajadores de Prezero, la empresa concesionaria de la recogida de la basura, convocan huelga de forma inminente. Dan por rotas las negociaciones con la empresa, a la que le acusan de no escuchar sus reivindicaciones. Explican que los motivos de este paro son que están utilizando maquinaria muy antigua, incluso camiones de 27 años, a pesar de que la compañía cuenta con otros más modernos que no se han estrenado. Piden también un pan de igualdad y denuncian persecución sindical. En este sentido recuerdan que Prezero ha abierto una docena de expedientes disciplinarios a los trabajadores. Desde el Concello, por otra parte, han apuntado a Onda Cero que "la emergencia sanitaria se mantendrá mientras que se vea afectada la salubridad pública. No es incompatible el derecho a la huelga con garantizar la salubridad pública".