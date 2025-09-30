Martínez Allegue: "Galicia (...) non vai tipificar unha normativa sancionadora" para aplicar nos mercados tensionados de vivenda como A Coruña

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, insiste en que su departamento considera que los llamados mercados tensionados de vivienda no solucionan el problema del alquiler. Por lo tanto, su Consellería no va a desarrollar una normativa que sancione a los grandes tenedores de pisos que incumplan la Ley de Vivienda en un mercado tensionado como el de A Coruña.

En otro orden de cosas, Martínez Allegue ha enumerado las cuestiones que pedirán en la reunión sectorial de Vivienda del jueves. Solicitarán, entre otras cosas al Gobierno, la prórroga de los fondos MRR. Sin esa prórroga, promociones como la polémica de Galivivenda, no van a comenzar a construirse.

La conselleira también de Planificación de Infraestruturas anunció que irán a la justicia si el Gobierno central no les facilita el expediente sobre la AP9. Recuerden que la Comisón Europea acaba de determinar que la prórroga de la concesión hasta 2048 a Audasa es ilegal. Sobre las obras del CHUAC, indica que se reunirá la comisión de seguimiento que pidió el Ayuntamiento el día 9 de octubre.