Voceira de Marea Atlántica no Concello da Coruña

María García: "A sentencia que se está recorrendo agora non fala de indemnizacións a Tranvías"

O Concello da Coruña recurriu, finalmente, a sentencia do TSXG que anulaba a rebaixa das tarifas do bus urbano aprobada polo goberno da Marea a finais de 2018. Antes o Xulgado do Contencioso Administrativo número 4 da Coruña desestimara un recurso de Tranvías. Falamos con María García, firme defensora dende a Marea Atlántica, de seguir esgotando todas as vías xudiciais para que non se tumbe a decisión que tomaran cando gobernaban na Coruña. María GArcía mesmo apunta que en caso de gañar Tranvías non haberá que pagarlle ningunha indemnización e non vencellou esta medida do goberno do PSOE, a de recurrir ante o Supremo, a apoios dende a Marea ó goberno socialista para sacar adiante medidas fundamentais na gobernanza da Coruña, como os próximos presupostos.