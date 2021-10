Alcalde de Ortigueira, tra-lo terremoto de intensidade 4.4, no Cantábrico

Juan Penabad: "O tremor notouse forte, sobre todo, na zona do porto de Espasante"

A noite do xoves ó venres tremeu a terra na zona noroeste de Galicia. O epicentro sitouse no Mar Cantábrico, deixándose notar tanto na costa de Lugo como na da Coruña, espcialmente na zona de Ferrolterra e Ortegal. Precisamente, un dos concellos nos que se oiu o tremor foi en Ortigueira. Falamos co seu Alcalde, Juan Penabad, que nos falou das primeiras reaccións no concello, destacando que o tremor notouse moito no porto de Espasante. Pero a intensidade tamén chegou mesmo á Coruña e a sua comarca.