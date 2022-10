Días de visita a los cementerios coruñeses con paraguas, aunque llueva, y con muchas flores, aunque se note la subida de precios

Acaba el mes de octubre y empieza el de noviembre. Y son días de recuerdo a los seres queridos que no están con nosotr@s. Por eso, nos acercamos al cementerio de San Amaro de la mano de Alberto Gómez Barros para palpar, un año más, el sentimiento de recuerdo a los que ya no están. Con paraguas, porque de vez en cuando cae un buen chaparrón. Y con flores. Muchas flores, aunque, al igual que otros productos, se hayan encarecido. Porque para unos días tan especiales, los recuerdos no tienen precio.

También nos ocupamos y preocupamos de la problemática que viven los empleados de las biblitotecas municipales. Hablamos con Elizabeth Rodríguez, presidenta del Comité de Empresa de la concesionaria, LTM. Nos confirma que la empresa les ha comunicado que no les puede pagar la nómina de octubre.