Conociendo a Picasso blanco en el recuerdo azul con alumnos de Vimianzo desde el Museo de Belas Artes de A Coruña

Más de Uno se trasladó hoy hasta el Museo de Belas Artes de A Coruña. Allí se inauguró el pasado 23 de marzo la exposición "Picasso blanco en el recuerdo azul". A Coruña recuerda al pintor, que pasó su infancia en A Coruña, al cumplirse el cincuenta aniversario de su muerte, el pasado 8 de abril de 2023, y en el marco de la Celebración Picasso 1973-2023.

Por eso Lara Vivero charla con la directora del Museo, Ángeles Penas. Con alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP Vimianzo. Con el Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.

Ángeles Penas y Lara Vivero | Onda Cero Coruña.

Y a la vuelta del informativo de las 13 horas, nos acompaña el comisario de la exposición, Rubén Ventureira, y la jefa de Relaciones Externas de El Corte Inglés, Fuencisla Cid.

Fuencisla Cid y Lara Vivero | Onda Cero Coruña

También tenemos un hueco para las secciones de los viernes. Jose Villanueva nos apunta los estrenos de cine y de series de televisión. Con Manuel Sánchez Rubal conocemos al ganador de las gafas que hemos sorteado, gracias a las Ópticas Sánchez Rubal.

Luís Llera y Pilar Ozores repasan la actualidad informativa local. Y Alberto Gómez Barros, la actualidad deportiva. Ayer perdió el Deportivo Liceo en Barcelona por 5-1. MAñana segundo partido de play off por el título de la Ok Liga también en el Palau. Y escuchamos sonidos de las previas del Dépor ABANCA contra Granada. Y del Deportivo contra el Castellón. Irene Ferreras confirma, además, que ya está renovada. Como también se confirma lo que adelantamos ayer, con la renovación de Óscar Gilsanz al frente del Fabril. Rubén de la Barrera, por su parte, espera que no se acabe la temporada el domingo.

Y desde Ferrol, Cristóbal Parralo destaca la figura de Joselu, que este sábado cumple 36 años y recibirá un merecido homenaje en A Malata.