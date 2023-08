Sin cámaras en el centro de Ferrol y, finalmente, sin Zara Larsson en el Noroeste Pop Rock

Conectamos con Juan Guillín desde el Concello de A Coruña. Se da a conocer el cartel definitivo del Noroeste Pop Rock, con una gran novedad. Y es que un día después de que Inés Rey confirmara la presencia de Zara Larrson, hoy ha sido descartada la presencia de la artistano vendrá por problemas a la hora de enlazar vuelos, según la organización del evento. Sí estarán, entre otr@s, La MODA, Lori Meyers, Ryden y Primar Scream.

Noroeste Pop Rock 2023 | Onda Cero Coruña.

Ferrol tiene nuevo gobierno municipal y nuevas normas de movilidad en la zona centro. En Más de Uno, la concejala responsable del área de Movilidad, Pamen Pieltain, ha justificado por qué se suprimió el uso de la cámara de la calle Terra, respondiendo incluso a las quejas de la oposición Apela Pieltain al diálogo con los vecinos, a su responsabilidad para no incumplir las normas y a que será finalmente la Policía, y no una cámara, la que sancione a los que circulen por dónde no está permitido.

También destacó la concejala que de las 126 plazas eliminadas por las obras en la calle de la Iglesia, se van a recupera unas 70, 24 de ellas en la Plaza de Armas, apelando siempre a las peticiones realizadas por los vecinos antes del proceso electoral que le dio al Partido Popular la mayoría absoluta en el consistorio ferrolano.

Nos atendió Francisco Lafuente, portavoz de la familia de Diego Bello, el coruñés abatido hace ya tres años en Filipinas por la Policía. La familia de Diego Bello espera que el próximo lunes se ponga, por fin, una fecha al juicio que llevan reclamando durante estos tres años.