Intentó robar en la casa de la familia Fernández Díaz

Así fue la detención del Rambo no Calvario-Loira-Valdoviño

Alfredo Sánchez Chacón, o coñecido polo Rambo Galego, foi detido onte á noite. Estaba fugado dende o pasado mes de marzo, e recentemente fora detectada a sua presencia pola zona de Valdoviño. O Rambo tentou entrar roubar na vivenda da familia Fernández Díaz, que chamaron a un Garda Civil, veciño, Manuel Vilela, que procedeu a inmovilizar ó Rambo, no lugar do Calvario, en Loira-Valdoviño. Ademáis, falamos con Francisco Fernández Díaz, fillo da dona da casa, quen nos daba en Onda Cero os detalles da detención do prófugo . O Rambo movíase con unha tenda de campaña, roubaba comida nas casas, ainda que unha vez roubou uns 800 euros que ainda levaba no peto.