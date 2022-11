25-N: NON Á VIOLENCIA DE XÉNERO, tra-lo nacemento de A terra, o balón mais elas

Un año más es 25-N. Pero un día más y así todos los días, NON Á VIOLENCIA DE XÉNERO.

Falamos con Rubén Villar, Psicólogo e Coordinador do programa "Abramos o círculo". O obxectivo do programa e axudar a homes con conductas violentas. Iso sí, antes poñemos son o qué está pasando. E temos segundo día de folga e protestas das empregadas das tendas do grupo Inditex na provincia da Coruña. Pilar Ozores achéganos a información.

E tamén coñecemos o nacemento da Asociación "A terra, o balón mais elas" coa sua presidenta Bibi Santiso. Trátase dunha asociación que busca a equidade no fútbol, fútbol sala e fútbol gaélico. Foi presentada o pasado mércores na Coruña, coa asistencia da alcaldesa Inés Rey, acompañada polas concelleiras Yoya Neira e Mónica Martínez.

Contamos coas seccións dos venres. Con Luís Llera e Pilar Ozores repasamos a actualidade. E dende Abegondo, Alberto Gómez traénos a última hora dos equipos do Deportivo ante xornada que disputarán esta fin de semana. O Deportivo Abanca recibe ó Granadilla e o equipo masculino viaxa a Fuenlabrada. Antes de comenzar as roldas de prensa, houbo lectura conxunta de comunicado contra a violencia de xénero, campaña que apoia o Deportivo, en colaboración coa Xunta de Galicia.