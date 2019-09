ELLAS JUEGAN

Despedimos nuestra tercera temporada haciendo un repaso por todo lo vivido este año. Os damos algunos consejos sobre qué deporte os aconsejamos este verano para que no paréis un minuto. El pádel es una alternativa que escogen muchas mujeres para no desconectar de la práctica deportiva en la época estival, de ello charlaremos con Eugenia Fraga, monitora de A1 Pádel. En nuestra entrevista central hablamos con la doctora Mar Barcón, responsable de Clínica Segrelles, como autora del primer estudio sobre anticoncepción entre adolescentes en el área de A Coruña que arroja unos resultados preocupantes. No os lo perdáis!!