El Colegio de arquitectos pide un replanteamiento del concurso la fachada marítima

La delegación en A Coruña del Colegio de Arquitectos pide a las administraciones que se replanteen el proyecto de reforma de la fachada marítima. Lo hacen tras conocerse que el Tribunal de Contratación obliga al Puerto a repetir el concurso público para elaborar el Plan Maestro para estos muelles interiores. Da así la razón a los recursos presentados por una docena de arquitectos que criticaban que las bases primaban a estudios internacionales.

La presidenta de la delegación coruñesa del Colegio, Ruth Varela, señala que con esas cláusulas ilegales "ningún estudio gallego" podía presentarse al concurso. Varela mantiene que no se puede conocer la ciudad y sus necesidades "en seis meses" y "a miles de kilómetros". Además, considera que los cambios no son sólo "un formalismo", como indican las administraciones representadas en la plataforma Coruña Marítima. Cree que se debería aprovechar este cambio para replantearse el proceso y las soluciones que podría dar a problemas como "el cambio climático, la crisis alimentaria y la de suministros" que afectan a todo el mundo.

Entiende que este cambio implica un proceso aún más participativo, en el que "primero se informe con claridad a la ciudadanía de lo que se quiere hacer". De esta forma, cree que los cambios no estarán resueltos en un mes, como prevén las administraciones, sino que podrían tardar un año y medio o dos. Según lo anunciado el pasado mes de mayo, la propuesta definitiva tiene que estar presentada a mediados de 2027. La alcaldesa, Inés Rey, insiste en que dada la holgura de los plazos previstos, no se van a ver afectados por los cambios que haya que hacer.

El colectivo Defensa do Común coincide con el Colegio de Arquitectos en que esta resolución es "una oportunidad para reformular los acuerdos estratégicos, las bases del concurso y el procedimiento de contratación". El grupo municipal del BNG recuerda que el pasado mes de enero ya alertó de que el contrato para este plan maestro restringía la participación de personas expertas de A Coruña. Recuerdan que de hecho, el Bloque se abstuvo en la votación del sistema de licitación y las bases para elaborar los pliegos de esa contratación.