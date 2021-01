El área sanitaria de A Coruña supera los cuatro mil casos activos

La situación en el CHUAC sigue siendo muy preocupante. Mónica Pérez Taboada, enfermera de planta covid, asegura que los profesionales sanitarios están "agotados y desanimados" ante el aumento continuo de ingresos. Asegura que "no saben qué hacer" para concienciar de que no debe haber contacto social y solo se debe salir de casa para lo imprescindible. Insiste en que si no se toman medidas "esto no se va a acabar nunca y mucha gente morirá".

Con esta situación asistencial, hoy entran en vigor las nuevas restricciones. En el ayuntamiento de Arteixo son extremas, por lo que se suspende toda actividad no esencial. En municipios como A Laracha, Sada, Abegondo, Oza-Cesuras o Sobrado se implanta el cierre perimetral y se reduce el aforo en la hostelería.

En el área de Ferrol también vuelven a subir hoy los casos activos, que se acercan a los mil trescientos. Suben también los ingresos hospitalarios. Hay un enfermo más en UCI, con lo que llegan a los 14, y en otras unidades de hospitalización pasan de 97 a 104 ingresados.