Nova fronte aberta no sector do mar

Case 9.000 do marisqueo en alerta polo recurso de Transición Ecolóxica contra o Plan de Xeral de Explotación

O sector dí que é «inadmisible» a decisión do Ministerio de recurrir a orde que aproba o Plan Xeral de Explotación Marisqueira; o documento que regula a actividade e que é consensuado entre Consellería do Mar e cofradías. É un plan que nunca antes fora recurrido pola Administración xeral. Na Brújula de Galicia de Onda Cero o presidente da Federación Galega de Cofradías, José Antonio Pérez Sieira, non agochou o malestar do colectivo.