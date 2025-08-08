Ayuntamientos de toda Galicia llaman a la responsabilidad en el consumo de agua

Ayuntamientos de toda Galicia, y no sólo la veintena afectados por la prealerta por sequía declarada por la Xunta, empiezan a recomendar a sus vecinos que tomen medidas para hacer un uso responsable del agua. Recordamos que en las últimas horas, la Xunta decrrtaba la prealerta en ayuntamientos: los que se abastecen del río Lérez, es decir, Pontevedra y su comarca, y los que captan el agua en el río Grande: Camariñas y los más próximos. La medida afecta también a Baiona.

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, explicaba este viernes, precisamente desde uno de los municipios afectados, el de Cerdedo-Cotobade, que no hay que alarmarse, sino ser precavidos, por si se prolonga la falta de lluvias.

Estos veinte municipios ya empiezan o ya han empezado hace unos días a tomar medidas, tal y como les hemos ido contando estos dúas en Onda Cero. Camariñas, por ejemplo, solicita a la Xunta la autorización para el suministro de cisternas que permitan abastecer a la zona alta del municipio.

Pero además de los que están ahora en prealerta, otros muchos están reclamando a sus vecinos un consumo más responsable del agua, por ejemplo Foz, en A Mariña de Lugo, y O Grove, en O Salnés.

En la comarca de A Coruña, la empresa Municipal de aguas, Emalcsa, se ha reunido esta mañana con responsables de cuatro ayuntamientos: Bergondo, Cambre, Oleiros y Sada, para pedirles también un mayor control del uso. Asegura que no hay problema de reservas, ya que los embalses se encuentran en más del ochenta por ciento, pero sí temen que pueda estar habiendo fugas, además de que en estos municipios aumenta la población con la llegada de turistas en verano.

El Ayuntamiento de Sada va a publicar un bando para reclamar este consumo responsable.

Vigo también se une a los municipios que toman medidas para restringir el consumo de agua. El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado esta mañana que se prohíbe el baldeo, también el llenado de piscinas, se limitan los riegos, se corta el agua en las duchas de las playas y también en las fuentes ornamentales que no tengan circuito cerrado.

En la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil la situación está tranquila pero también recomiendan un uso responsable del agua.