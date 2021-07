MÁS DE UNO GALICIA CON LARA VIVERO

Programa Especial Día de Galicia

Galicia celebra o seu día grande, cumprindo con todas as medidas de seguridade. As emisoras de Onda Cero en Galicia emiten programación especial con motivo do Día de Galicia, Día do Apóstolo. Lara Vivero conversa con Marta Mosquera, José Fraga Paracita e Olalla Pérez en representación do dispositivo de vacinación en Galicia que este 2021 reciben a Medalla de Ouro da Comundade. Ramón Castro, dende o corazón da capital galega, a Praza do Obradoiro, entrevista o alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, salienta o bo ritmo nos Camiños de Santiago.