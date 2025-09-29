La Policía da por desmantelada la organización vinculada a las 3,6 toneladas de cocaína de A Pobra

La Policía da por desarticulada la organización criminal vinculada a la aparición de 3,6 toneladas de cocaína en A Pobra hace dos semanas y que fueron trasladadas a Galicia en un narcosubmarino. Las fuerzas de seguridad confirmaban este lunes en la comisaría de la Polícía en A Coruña que han detenido a 14 personas, primero los tres tripulantes del semisumergible y después otras once. Doce de ellas han ingresado en prisión provisional. El jefe de la Udyco Central, Antonio Martínez Duarte, destaca la importancia de esta operación como una de las más trascendentales de los últimos años, "no sólo por la cantidad y la pureza" de la cocaína incautada, sino porque se ha podido "desmantelar la organización criminal".

Esta organización, dedicada al transporte de cocaína a gran escala, había constituido varios negocios de reparación y venta de equipos náuticos para ocultar la actividad ilícita que desarrollaban, El jefe de la Comisaría General de la Policía Judicial, Luis Fernando Pascual, incide en la colaboración entre instituciones: Poñicía Nacional, la DEA (Drug Enforcement Administration) de EEUU, los guardacostas dependientes de la Xunta y la Policía Local de A Pobra.

Además de las detenciones, los agentes practicaron una veintena de registros en Barbanza y O Salnés, en los que se intervinieron cerca de 55 mil euros, dos embarcaciones, cinco vehículos y un remolque, 33 teléfonos, equipos de transmisiones, dispositivos de almacenamiento de información y diversa documentación.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, asegura que Galicia "no es ni será refugio de narcotraficantes".