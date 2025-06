La llegada de Uber a A Coruña y Vigo provoca reticencias entre los taxistas gallegos

Críticas de los taxistas gallegos después de que Uber comenzase a funcionar este martes en A Coruña y Vigo. No cuentan con licencia municipal, aunque ya la han solicitado, por lo que por ahora "sólo pueden realizar trayectos interurbanos". Así lo indica el presidente de la Federación de Autónomos do taxi de Galicia. Ricardo Villamisar aclara que los taxistas "no están en contra" de los vehículos de transporte con conductor (VTC), pero cree que cada uno debe realizar "sólo las funciones para las que tiene licencia".

Los taxistas rechazan también la oferta de Uber de formar parte de su plataforma digital. Entienden que las ofertas son muy distintas, ya que los taxis son "más inmediatos", mientras que los usuarios de VTC tienen que contratarlos con al menos quince minutos de antelación.