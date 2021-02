vixiancia de caudal do Tambre, Lérez e Verdugo

As intensas choivas deixan 7 ríos desbordados

As choivas rexistrada en Galicia provocan o desbordamento de varios ríos nas provincias de Pontevedra e A Coruña. Son o río Vea (Etrada); o Sar (Padrón); Coroño (Boiro); o Gándara (Pontevedra); o Valga (Valga); o Fornelos (O Rosal) e o Tea en Ponteareas. Observase ademáis os caudais do Tambre, Lérez e Verdugo e ponse en aleta os concellos de Oroso, Val do Dubra. Pontevedra e Ponte Caldelas.