Lei de xestión integral da auga

Alberto Varela, FEGAMP: «O tempo será quen poña ou quite razóns; veremos cal é o resultado e a eficacia da lei»

Despois da aprobación no Parlamento galego da Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, cos votos en solitario do Partido Popular, na Brújula de Galicia de Onda Cero buscamos unha primeira valoración do presidente da FEGAMP, Alberto Varela.