A Formación Profesional que vén

Achegámonos á problemática dos docentes técnicos da FP

A ministra Isabel Celáa vén de anunciar no Congreso que a nova lei de FP non excluirá aos docentes técnicos por non ter titulación universitaria. É unha cuestión que a LOMLOE deixaba no aire. Na Brújula de Galicia de Onda Cero falamos con Maica Couto do sindicato STEG. Trasládanos as inquedanzas do colectivo.