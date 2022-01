La vuelta al colegio e institutos será totalmente presencial el día 10 de enero

Sin Sorpresas. El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado por unanimidad la vuelta a los colegios e institutos de forma totalmente presencial el lunes 10 de enero. El Gobierno y las autonomías apuestan este regreso presencial porque la pandemia está teniendo, dicen, un "impacto mínimo" en los centros. El acuerdo contempla reforzar los protocolos de seguridad como la mascarilla, ventilación, grupos burbuja y distancia social. Esther Gutiérrez, consejera de Educación, ha adelantado que por ahora, no habrá más contrataciones de docentes y señalado que el personal educativo ya está recibiendo la tercera dosis. Los pequeños retomarán la vacunación el día 12. La consejera incide en que la presencialidad es la mejor medida de conciliación. Representantes de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, que también han asistido la reunión, han mostrado su pleno apoyo a mantener la presencialidad en la Universidad de Extremadura. Los motivos, en primer lugar, dado que la incidencia en la Universidad extremeña no es significativa y se continuarán aplicando los protocolos de salud tanto en las aulas, como en las Residencias Universitarias, y en segundo lugar, la UEX inicia el año 2022 con el período de exámenes, por lo que las clases no se retomarán hasta mediados de febrero. Por otro lado, y en Onda Cero, Ceciliano Franco, director gerente del Servicio Extremeño de Salud, dice que alcanzaremos el pico de la sexta ola a finales de esta semana.