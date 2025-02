El PP y Vox rechazan instar a la Junta a publicar la resolución que permita renovar a los Agentes de Empleo

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han rechazado instar a la Junta de Extremadura a publicar la resolución que permita la renovación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local cuyos contratos dependen de ella.

Esta propuesta de impulso, debatida este jueves en el pleno de la Asamblea, también pedía convocar a las diputaciones, mancomunidades, entidades locales y a los propios Agentes de Empleo y Desarrollo Local a un diálogo que permitiese el refuerzo de esta figura, aumentando las contrataciones y dedicando más recursos a las poblaciones y comarcas menos pobladas.

La iniciativa, que ha contado con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, ha sido defendida por la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, quien ha recalcado que su iniciativa pretende evitar un "error" por parte del Ejecutivo regional.

Así, durante su intervención ha pedido a los parlamentarios que olviden quién defiende la iniciativa y piensen en que esta propuesta solo pretende enmendar el "desafortunado error" el "eliminar" la figura de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

De este modo, De Miguel ha solicitado que los diputados "se pongan las gafas rurales" para ver la importancia de esta figura en el desarrollo local, ya que, ha dicho, presuponer que se pueden cambiar "tan fácilmente" estos trabajadores por orientadores laborales es "desconocer profundamente" su labor.

"Son figuras clave en el desarrollo local. Sus funciones van mucho más allá de la prospección laboral. Son las encargadas de dinamizar las oportunidades de empleo, de formación, de emprendimiento y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo local", ha aseverado.

De esta forma, Irene de Miguel ha criticado que el PP, tras veinte meses en el gobierno de la Junta de Extremadura, "solo ha hecho políticas que generan agravios comparativos con el medio rural" desarrollando una "política de cheques" que evidencia que "no tienen una visión de la Extremadura rural".

A la iniciativa de Unidas por Extremadura, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de supresión y modificación que ha sido rechazada por el grupo proponente.

En la defensa de dicha enmienda, la 'popular' Isabel García López ha rehuido de la idea de que la Junta quiera "aniquilar" la figura de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local o que la misma "corra el riesgo de desaparecer".

"Señorías de Unidas por Extremadura, señora De Miguel, con esta enmienda lo que pretendemos desde el Grupo Parlamentario Popular es mejorar su propuesta, que reflexionen, que aprueben la enmienda que les presentamos para que esta propuesta sea aprobada hoy en esta cámara y el gobierno de Extremadura siga en ese diálogo con todas las entidades y con los Agentes de Empleo y Desarrollo Local para llegar a un acuerdo que fortalezca su figura", ha apuntado.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE Álvaro Sánchez Cotrina ha defendido la figura de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, que contribuyen a que se pueda vivir en los pueblos, ha asegurado.

Asimismo, ha recalcado que su partido hace "autocrítica" y ha recordado que en esta última legislatura trazó una hoja de ruta para intentar que los Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM) llegaran a todos los ayuntamientos abordando también esta cuestión.

Por ello, se planteó una modernización de ese decreto y se iba a comenzar un diálogo social con los Agentes de Empleo, ha dicho. "Ustedes todavía no han abierto ese diálogo social. Pero es que lo que me preocupa más, porque todavía incluso no tienen las redes ustedes creadas", ha señalado.

Por su parte, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha señalado que la propuesta no va a ser apoyada por su formación y ha incidido en que la "problemática" de esta situación radica en la forma en la que se creó la figura de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Así, ha recordado que se crearon en 2008 y que estos Agentes de Empleo eran contratados a través de contratos temporales, situación que cambió al entrar en vigor el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, la Garantía de la Estabilidad en el Empleo y la Transformación del Mercado de Trabajo y por el que todos los contratados pasan a ser indefinidos.

Por ello, y en su opinión, lo que demuestra la propuesta de Unidas por Extremadura es dicho grupo está de acuerdo "con la precariedad laboral, según les convenga, y para ganar votos", además de considerar que el modelo de contratación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local está "obsoleto".