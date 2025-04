Vox anima a Guardiola a un pacto con el PSOE tras su rechazo a derogar la Ley LGTBI: "está al lado de la izquierda"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, ha señalado que no les "extraña en absoluto" que el PP haya presentado una enmienda a la totalidad a su propuesta para derogar la Ley LGTBI extremeña, porque María Guardiola "está al lado de la izquierda".

De hecho, y tras recordarle que está en minoría en la Cámara regional, e incluso que ni siquiera ganó las elecciones, le ha sugerido que alcance un acuerdo de legislatura con el PSOE.

"Quedó la segunda", ha subrayado Fernández, para plantear, tras este "acercamiento" a los socialistas "tan evidente" por los "hechos" aunque no por las palabras, que si quiere "seguir gobernando" quizás tenga que "llegar a un acuerdo de legislatura con el PSOE".

A preguntas de los periodistas tras registrar una propuesta de impulso sobre los impuestos regionales a Almaraz, donde también mantiene posicionamientos enfrentados con el gobierno regional, el portavoz de la formación de Santiago Abascal en la comunidad ha abundado en que este acercamiento de María Guardiola a la izquierda se ha comprobado ya en otras cuestiones.

Entre ellas, ha citado su propuesta para la reforma de la ley de sindicatos, en la que "ya han dicho que van a votar de nuevo otra vez junto a la izquierda".

Al igual, ha abundado, que en "muchísimas ocasiones votan junto a ellos (PSOE y Unidas por Extremadura)" en la Asamblea, motivo por el cual no les "extraña en absoluto" la enmienda a la totalidad registrada este pasado martes a la propuesta para derogar la Ley LGTBI "porque están muchísimo más cerca, de hecho están al lado, del Partido Socialista y de la izquierda", ha dicho, que de Vox.

Así lo demostraron también, ha remarcado, llegando a un acuerdo para los presupuestos de la comunidad autónoma, aunque finalmente "no se concretó", pero "el acuerdo lo tenían con el Partido Socialista y con la izquierda", ha insistido.

Por todo ello, se pregunta por qué "definitivamente no buscan un acuerdo para la legislatura con el Partido Socialista", para posteriormente recordar que "Guardiola está gobernando sin el apoyo de esta cámara", donde "no tiene el apoyo del Partido Vox", de modo que no solo está "gobernando en minoría" sino que lo hace "sobre la nada, porque tiene 28 diputados y no 33 que son los que dan la mayoría".

Fernández ha ido más allá y le ha recordado a Guardiola que es una presidenta que "ni siquiera ganó las elecciones en Extremadura, quedó la segunda", puesto que, si bien obtuvo los mismo escaños que el PSOE, 28, los socialistas recibieron más votos en las urnas.