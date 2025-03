Vaquera insiste en que Educación "nunca ha roto el diálogo" son los sindicatos sobre la homologación salarial

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha insistido en que su departamento "nunca ha roto el diálogo" con los representantes sindicales en cuanto a la petición de homologación salarial que impulsan los representantes de los docentes.

Así, ha recordado Vaquera que el pasado viernes los sindicatos pidieron retomar el diálogo y tener una nueva reunión, que se producirá, como ha adelantado, el próximo miércoles, 2 de abril.

Respecto a la entrega de firmas que realizarán este viernes, Vaquera ha insistido en que la Consejería de Educación y la Junta de Extremadura no toma las medidas "sin pensarlas y sin analizarlas". "Nosotros tenemos que hacer siempre una propuesta que sea asumible. Nosotros no vamos a prometer y no cumplir", ha recalcado a preguntas de los medios.

De este modo, ha recordado que Educación hizo una propuesta doble. Por una parte, una parte fija y, por otra, una parte variable en las retribuciones.

Así, la parte fija, era de 30 euros al mes, lo que significa 420 euros anuales. "¿Qué significa 420 euros anuales? Que al bolsillo de los docentes llegan 8.200.000. Pero realmente a la Administración le cuestan más de 9 millones de euros, porque saben ustedes que hay que pagar la Seguridad Social", ha expuesto

También, sobre la parte variable, se propuso hacer un complemento autonómico por tramos, es decir, "gratificar, premiar y valorar el esfuerzo" que hacen los docentes en su labor, o empezar a estudiar la carrera profesional, que "hasta ahora mismo no la tienen".

"Yo entiendo que los sindicatos tienen que velar por los intereses de sus representados. Pero hay muchos temas que están sobre la mesa y que también son importantes", ha aseverado.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa en la que ha informado sobre las becas y ayudas universitarias de la Junta.

UNIVERSIDADES PRIVADAS

Por otra parte, y a preguntas por los proyectos de universidades privadas en la región, la consejera ha indicado que la que está "más avanzada" es la de UNINDE, que "seguramente pasará por Consejo de Gobierno en una semana o dos".

"Es la que va más avanzada. Yo no me puedo anticipar a lo que puede hacer un Consejo de Gobierno y un Consejo de Estado y la Asamblea. Porque tiene que pasar también por la Asamblea. Es decir, que yo puedo hablar por lo que tenemos en esta consejería, pero yo no puedo saber qué va a decir ni el Consejo de Estado, ni el Consejo de Gobierno, ni la Asamblea de Extremadura", ha señalado.

En este sentido, la consejera de Educación ha recalcado que en el tema de las universidades privadas su departamento trabaja "todo lo que el ministerio" le permite, al tiempo que ha criticado que, en ocasiones, el Ministerio de Educación no responde en relación a los proyectos interesados en asentarse en la región.

A preguntas de si considera que Extremadura puede acoger cuatro universidades privadas, que son el número de proyectos conocidos, o si la oferta sería excesiva, Vaquera ha indicado que Extremadura "necesita universidad privada" porque muchos alumnos se tienen que ir fuera y la región quiere cubrir una oferta formativa para que todos los estudiantes y los jóvenes extremeños tengan opciones en la región, además de poder atraer estudiantado.

"Nosotros les vamos a dar entrada a todos los proyectos que puedan ser buenos para Extremadura. Después, como ya le digo, esas cosas se tienen que debatir especialmente en la Asamblea que serán los representantes de los extremeños los que hagan sus aportaciones", ha expuesto.