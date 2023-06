Vacaciones 2023: Más gasto y menos días

Se acerca el verano y, quien más quien menos, ya está pensando en las vacaciones. Para conocer más de cerca los hábitos vacacionales de los extremeños, hemos realizado 761 encuestas por toda nuestra geografía, y estos son los resultados.

El primer dato obtenido de las encuestas realizadas es que este verano saldrá de vacaciones el 67% de los extremeños. Pero este dato, que es casi idéntico al del año pasado, tienes matices muy importantes. El primero de ellos es que hay enormes diferencias en función del lugar donde vivamos. Así, mientras que el 71% de quienes viven en capitales de provincia saldrán a algún lugar fuera de casa, en el ámbito rural este porcentaje se reduce en nada menos que 16 puntos, pues sólo el 55% saldrá de vacaciones. En el medio, quedan las ciudades que, sin ser las dos capitales, tienen una población importante (Mérida, Plasencia, Don Benito y Villanueva de la Serena), con un 62%. También es muy diferente el porcentaje según edades: más de 20 puntos a favor de los más jóvenes, frente a los más mayores. Esto deja bien a las claras las enormes diferencias existentes entre distintos colectivos de nuestra comunidad autónoma.

Respecto al mes preferido para nuestro descanso estival, nuevamente Agosto vuelve a ser el Rey al igual que ocurría el año pasado, pero la distancia se va estrechando. Este año, de los que tienen claro que se irán de vacaciones, un 31% lo hará en Agosto, seguido de un 24% que prefiere Julio y de un 15% que se decanta por el mes de Septiembre.

Cuánto tiempo nos iremos de vacaciones este año ha sido otra de las preguntas que hemos querido realizar en nuestra encuesta. En este sentido, el resultado ha sido diferente al del año pasado, cuando la media de estancia era de diez días; en esta ocasión, algo más de la mitad de los encuestados afirma que saldrá entre tres días y una semana, y sólo el 3,5% estará fuera de casa más de tres semanas.

El destino también marca nuestras vacaciones y, en este caso, lo tenemos claro: 3 de cada 5 encuestados se quedarán en España este verano. Y aquí no podíamos evitar preguntarnos cuál es el destino preferido dentro de la geografía española para nuestros encuestados y así poder comprobar de primera mano eso que solemos escuchar de “Andalucía es la playa de los extremeños”. Efectivamente, según los datos obtenidos, podemos corroborar este dicho popular pues casi la mitad de los encuestados que se va a quedar en España estas vacaciones, ha optado por Andalucía como destino estrella, seguido de Extremadura y de la Comunidad Valenciana. En este caso, destacamos que casi un 13% de encuestados se va de vacaciones por nuestra tierra, una tendencia al alza que creemos debe consolidarse en los próximos años. No nos olvidemos de romper una lanza a favor de las bondades y oportunidades que ofrece nuestra región como destino vacacional, ya que no en

todos sitios podemos abrir la ventana y escuchar el silencio, la calma, oler el aire que no huele a nada más que a oxígeno limpio, ver la piedra que vieron gentes como nosotros hace cientos de años, soñar que somos ellos, que nos vamos a lanzar a conquistar el nuevo mundo… pero somos más modestos y pensamos en conquistar un buen desayuno, seguramente una tostada de pan de pueblo con aceite de oliva virgen extra de Gata-Hurdes o Monterrubio, tomate de la vega del Guadiana y jamón de nuestra querida Dehesa.

En todo caso, la elección de Andalucía como destino preferido cuadra con que el lugar preferido por nuestros encuestados para descansar estas vacaciones sea la playa, afirmándolo así un 52% de los que se van a ir de vacaciones, seguido de la ciudad, el pueblo y el turismo rural.

¿Y qué hay de la preparación de nuestras vacaciones? ¿Preferimos organizarlas por nuestra cuenta o que una agencia las prepare por nosotros? Pues en este caso, la respuesta es clara, optando dos de cada tres encuestados por organizarlas por su cuenta. Quizá esto sea consecuencia de la cantidad de herramientas que existen hoy en día para comparar precios, buscar las opciones más baratas y beneficiarse de ofertas personalizadas, que en ocasiones las agencias de viajes no contemplan o simplemente por el hecho de ahorrarnos los costes de gestión que supone contratar nuestros viajes a través de una agencia especializada en esto.

Con todo esto, ¿cuánto nos vamos a gastar? Es extraordinariamente obtener estimaciones fiables a través de una encuesta sobre cuánto gastaremos en casi cualquier ámbito de nuestra vida. Y máxime en algo tan difícil de presupuestar como unas vacaciones. No obstante, y con todas las cautelas, hemos preguntado a los extremeños cuál era su previsión de gasto para estas vacaciones, y hemos obtenido una media de 1.117 euros por familia para el disfrute de sus vacaciones. Sin duda, esta cifra variará, y mucho, en función de los días de estancia, el lugar donde vayamos a ir, del número de personas que viajen con nosotros…. Con este resultado podemos decir que las previsiones de gasto son algo mayores que las del año pasado, donde la media de gasto por familia que se iba a marchar de vacaciones se situaba en 950 euros. La inflación también cuenta este verano.

En cualquier caso, si observamos el gasto un poco más desglosado en función de los miembros de la familia que viajen, veremos cómo, proporcionalmente, es mucho más caro viajar solo que con acompañantes. Así, si viajamos solos nos gastaremos una media de poco más de 1.050 euros; si somos 5, no llegamos a 1.500. Evidentemente, el alquiler de un alojamiento tiene un precio por persona inferior según vaya creciendo el número de personas que lo van ocupar, lo que explica, entre otros factores, esta diferencia.

Conclusiones

Como vemos, nos preparamos para las vacaciones. Pero no todos, pues los mayores y quienes viven en el mundo rural extremeño, tienen muchas menos posibilidades de escaparse unos días. En este sentido, es necesario realizar un esfuerzo para lograr una mayor igualdad. En muchos casos, la oferta de transporte público, casi inexistente en el medio rural, será un hándicap; en otros, las labores del campo impedirán coger unos días libres; y, en muchos, la precariedad económica que, en un contexto inflacionista en el que los productores primarios no están recibiendo, al menos, una parte de las espectaculares subidas que han sufrido los alimentos que producen en las estanterías de los supermercados.

Más gasto, aunque no para todos, y menos días. Así serán las vacaciones de los extremeños en 2023