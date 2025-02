El PP usará "todos los mecanismos" en el Congreso de los Diputados para continuar reclamando la continuidad de nucleares

El PP usará "todos los mecanismos legislativos, de impulso y de control" al Gobierno en el Congreso de los Diputados para continuar defendiendo la continuidad de las centrales nucleares del país, y en concreto la de Almaraz.

Unas iniciativas que se ponen en marcha una vez aprobada esta semana la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso, tras la que el trabajo de los diputados "no cesará" y se continuará preguntando y presentando iniciativas para "revertir la decisión de cerrar las centrales nucleare".

Así lo han destacado los diputados del PP en el Congreso por Cáceres, Cristina Teniente y Carlos Floriano, en rueda de prensa este viernes en Cáceres, en la que han detacado la importante que la Cámara Baja "haya dicho sí" a la energía nuclear, así como a la prórroga de Almaraz y del resto de centrales nucleares, frente a un Gobierno que "ha impuesto un marco legal y tributario orientado a estrangular su viabilidad".

Por este motivo, el Grupo Popular en el Congreso registrará una batería de preguntas, para la que ya ha registrado la primera para el próximo pleno, ha avanzado Cristina Teniente, quien ha señalado que "a partir de ahora hay que preguntarle al Gobierno qué va a hacer después de haberse votado" esta iniciativa.

"¿Cómo va a revertir el calendario de cierre? ¿Cómo va a hacer efectiva la prórroga que se ha votado de la vida de las centrales nucleares?", ha preguntado Cristina Teniente al Ejecutivo central, al que ha planteado además "¿1ué va a pasar con la sostenibilidad económica con la que ha estrangulado el Gobierno?", ha dicho.

En su intervención, Teniente ha querido agradecer a los vecinos, a las empresas, plataformas y alcaldes de las zonas afectadas su movilización y compromiso, que "demostraron en la multitudinaria manifestación" celebrada el 18 de enero a las puertas de la Central Nuclear de Almaraz, y lo volvieron a demostrar esta misma semana, en la que concentración de una veintena de alcaldes a las puertas del Congreso, y "lo demuestran, cada día, con su implicación".

"El Congreso ha dicho no a la ruina económica y social de las zonas afectadas, empezando por Campo Arañuelo, pero el PSOE con sus cuatro diputados extremeños han votado sí", ha lamentado la diputada del PP por Cáceres, quien ha considerado que "como el PSOE ha votado no, ya no pueden engañar a nadie".

Un voto con el que los diputados socialistas del PSOE "se han retratado y, por disciplina sanchista, han dado la espalda a Extremadura", tras lo que Teniente ha considerado que "la votación del miércoles pone a cada uno en su sitio".

Para el PP es "absolutamente indefendible" que el mismo PSOE que acudió a la manifestación de Almaraz para oponerse al cierre haya votado en el Congreso el cierre, lo cual "demuestra su absoluta hipocresía" y que entre "lo que impone Sánchez y sus socios de la extrema izquierda y Extremadura, han abandonado a Extremadura".

En cualquier caso, Teniente ha asegurado que "a pesar de tener al PSOE en contra", el Partido Popular seguirá defendiendo la Central Nuclear de Almaraz y al Campo Arañuelo "en todos los frentes", tanto en los ayuntamientos, en las diputaciones, en la Asamblea, en la calle, en la Junta de Extremadura con la presidenta, María Guardiola, a la cabeza y Europa, señala el PP en nota de prensa.

Por su parte, Carlos Floriano ha pedido al PSOE que "modifique su posición y que revierta el calendario de cierre" de las centrales nucleares.

El diputado por Cáceres y portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha afirmado que también se va a pedir a la Unión Europea que "se respalde" la posición política que "de una forma tan clara" respaldó el Congreso de los Diputados esta misma semana.

"Quedó demostrado que existen razones económicas, sociales, medioambientales y también políticas (con una mayoría de 171 votos a favor) para que continúe la CN de Almaraz", ha reafirmado Floriano.

Además, Carlos Floriano ha arecordado que existen proyectos industriales, entre los que ha citados centros de datos, que "están pendientes de que continúe una fuente de energía tan importante como la central".