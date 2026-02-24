UPA-UCE Extremadura alerta que las importaciones masivas de arroz de países de fuera de Europa están hundiendo el mercado

El sector arrocero extremeño y español lanza un "SOS" frente a las importaciones masivas de países terceros, que están paralizando el mercado y generando unos precios ruinosos a los productores. Así lo ha trasladado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, en la reunión sectorial que se ha celebrado este martes en el ministerio de Agricultura en Madrid.

UPA-UCE Extremadura señala que el sector arrocero está viviendo una situación muy complicada a nivel nacional: “En torno al 50% de la producción de esta última campaña está todavía sin vender y lo que se vende lleva unos precios ruinosos para los agricultores”, ha destacado Llanos.

La producción de arroz en Extremadura, que es la segunda región productora de España, ha estado muy condicionada por la climatología, las lluvias de finales de primavera retrasaron la siembra de forma importante y, esto sumado a las largas olas de calor y la falta de materias activas de fitosanitarios, hace que la cosecha se haya visto reducida entorno a un 25%. “Todo esto amenaza la continuidad de muchas explotaciones del sector arrocero extremeño en caso de no adoptarse medidas urgentes”, ha lamentado Llanos.

Desde esta organización agraria destacan que esta situación se debe, en parte, a la falta de una cláusula de salvaguardia vigente y al confusionismo interesado que las industrias hacen sobre el origen del arroz para que los consumidores no sepan el origen del arroz que están comprando.

UPA-UCE ha defendido que las producciones de arroz extremeñas y españolas son mucho más seguras y de mayor calidad que las que proceden de fuera de Europa. “El arroz procedente de terceros países tiene unos costes mucho más bajos y eso hace que sea imposible competir en el mercado”, ha apuntado Llanos. Además, UPA-UCE Extremadura también ha puesto el foco durante la reunión sectorial en la necesidad de contar con un etiquetado en origen.

Por otro lado, desde esta organización agraria reclaman la puesta en marcha de una cláusula de salvaguardia efectiva y también medidas adicionales para este sector en la nueva PAC.