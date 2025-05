UPA UCE indica que 2025 es un año de recuperación para la Ganadería Extremeña aunque con preocupación por las enfermedades del cambio climático

Según la organización UPA UCE Extremadura, hasta el momento, este 2025 está siendo un año de recuperación para los ganaderos extremeños; debido a que están teniendo una climatología más benigna y también estabilidad en los precios de la mayoría de las producciones. Por ello, indican, que todo esto está permitiendo la recuperación de parte de las graves pérdidas que han sufrido en los últimos años por la climatología, en que aparte de sequías, ha propiciado una mayor trasmisión de enfermedades como la EHE en el vacuno, o la “Lengua Azul” en el ovino , originando graves pérdidas , de las que todavía no se han repuesto los ganaderos.

En este sentido desde UPA-UCE denuncian que la administración regional todavía no ha aprobado la línea de ayudas a los ganaderos de ovino por la “lengua azul” a pesar del compromiso adquirido, para lo que instan a la Consejería a cumplir cuantos antes. Con respecto al porcino ibérico, uno de nuestros sectores más emblemáticos, hay que decir que pasa por un momento positivo, al igual que el resto de los sectores, aunque nos preocupa el avance de las grandes integradoras en este sector, frenando el relevo generacional y dificultando la continuidad de las explotaciones familiares que han caracterizado a este sector en Extremadura. Otros retos importantes para el sector de ibérico, son la creación de una IGP del ibérico, para consolidar a nivel europeo, no solo el nombre sino también la producción en la península ibérica y, por último, solicitan la actualización de la norma de calidad que lleva funcionando15 años, que necesita adaptarse a la evolución del sector en genética, alimentación, etc y también a los hábitos del consumidor.