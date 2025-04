La Unión de Consumidores de Extremadura apunta que hasta que no haya causas no se conocerá si se puede reclamar

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha recordado que hasta que no se conozcan las causas del apagón eléctrico sufrido en el país no se podrá determinar hasta qué punto se puede reclamar algún posible daño experimentado.

En cualquier caso, hace un llamamiento a la calma de los consumidores y aconseja que acumulen y guarden pruebas de los daños sufridos hasta que se esclarezcan las causas del apagón y que revisen sus seguros de hogar por si estos daños estuvieran cubiertos.

Así, en nota de prensa, UCE incide en que tras la vuelta a la "normalidad", toca hacer balance de daños; y señala que, en principio, las distribuidoras eléctricas son responsables del suministro, pero "pueden eludir esta responsabilidad si el corte estuvo motivado por causas de fuerza mayor o por un sabotaje".

Dado que "aún no se descarta ninguna posibilidad", el colectivo subraya que por tanto "es pronto para afirmar taxativamente si se puede o no reclamar".

No obstante, aunque las empresas eléctricas no fueran finalmente responsables de la interrupción del servicio, según UCE, "tampoco se puede exigir a los consumidores que paguen por los servicios no recibidos durante el apagón".

Por tanto, sí se tiene derecho --añade-- a recibir el reintegro del billete o la reubicación en otro medio de transporte "lo más rápidamente posible".

Además, si un pasajero se encuentra atrapado, por ejemplo, en un tren durante el apagón, "tiene derecho a que la empresa le proporcione asistencia, alimentos, bebidas e incluso alojamiento si fuera necesario".

Eso sí, apunta que si el motivo de la cancelación del viaje es la falta de energía, las compañías de transporte como trenes o aviones "no están obligadas a indemnizar por las cancelaciones, dado que se trata de una circunstancia extraordinaria, tal y como establece el reglamento europeo".

Otro de los "perjuicios" que más se va a sufrir como consecuencia del apagón son los daños en el hogar, como los productos que se han perdido en el congelador al descongelarse por falta de electricidad.

En estos casos, UCE indica que es "muy recomendable" que los afectados acumulen pruebas de los daños, como fotografías o informes de los electrodomésticos averiados, en caso de que el apagón haya sido causado por una subida de tensión al restablecerse el servicio.

Además, recuerda que es "muy importante" revisar el seguro del hogar, ya que algunos contratos incluyen cobertura para daños derivados de apagones de luz accidentales. Si es así, podrían estar cubiertos los daños a los electrodomésticos o a los alimentos.

Es "importante" conocer los detalles de la póliza, ya que algunas aseguradoras ofrecen una cobertura "más amplia" para este tipo de situaciones.

Por último, y siempre que el motivo del apagón no sea causa de fuerza mayor, según UCE se tendrá derecho a una reducción en la siguiente factura del 20 por ciento por la primera hora de corte, y otro 2 por ciento por cada hora adicional.