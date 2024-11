Unidas por Extremadura presentará enmienda de totalidad por defender medidas "diametralmente opuestas" a PP y Vox

Unidas por Extremadura presentará en la Asamblea una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2025 por defender medidas "diametralmente opuestas" a las que está aplicando el Gobierno autonómico de la 'popular' María Guardiola y también a las que propugna Vox, formación con la que a su juicio es el único partido con el que la Junta ha tenido "intención" de "consensuar" las cuentas.

"Es más que obvio que vamos a presentar una enmienda a la totalidad", ha espetado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha argumentado que a su grupo se le ofreció por parte de la Junta "un no a todo por respuesta" cuando se le convocó para negociar los PGEx, mientras que con Vox ha sido el único con el que ha habido "intención de consensuar".

"No han tenido ninguna intención de consensuar unos presupuestos con nadie que no fuera Vox y las políticas de Vox son diametralmente opuestas a las que defendemos desde Unidas por Extremadura... Primero porque a nosotras nos interesa Extremadura y a Vox no... Son capaces de romper gobiernos por cuestiones que no tienen nada que ver con nuestra tierra simplemente porque hacen el orden y mando de lo que dice Abascal en Madrid", ha indicado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea celebrada este martes en Mérida.

"Con lo cual unos Presupuestos que han sido negociados con una extrema derecha centralista que sólo mira hacia Madrid es imposible que puedan encontrar la aprobación de nuestro grupo político", ha añadido De Miguel.

Además, ha recalcado que Unidas por Extremadura defiende "el refuerzo de los servicios públicos", así como "un sistema fiscal progresivo que grave a los que más tienen y no a las clases trabajadoras", cuando con el actual Gobierno autonómico de María Guardiola ha ocurrido "todo lo contrario".

En este punto, ha recordado que con el Ejecutivo de Guardiola "se han perdonado los impuestos a los más ricos de esta tierra", así como que "se ha eliminado la gratuidad los comedores escolares", y que Extremadura continúa siendo "campeones" en listas de espera... "Son cuestiones que están en las antípodas de nuestra propuesta política y por supuesto vamos a estar enfrente de las políticas del PP y de Vox", ha incidido.

PP Y VOX SON "FRANQUICIAS" DE MADRID

Por otra parte, Irene de Miguel ha incidido en que la Junta ha aprobado en Consejo de Gobierno las cuentas autonómicas para 2025 "con un mes de tardanza", y ha reprochado que en todo caso esto ha ocurrido porque a su juicio éstas ya habrán obtenido "el visto bueno" en las sedes nacionales de PP y de Vox.

"Son unas cuentas que entendemos que ya Feijóo y Abascal han dado el visto bueno en Madrid, porque sabemos que tanto el Partido Popular como Vox son franquicias de sus partidos a nivel estatal y que no íbamos a ver luz verde a estos presupuestos hasta que Feijóo y Abascal no se pusieran de acuerdo", ha espetado.

Además, ha recriminado que la Junta defienda que van a ser los presupuestos más altos de la historia de la comunidad cuando, en realidad, por ejemplo en los que están en vigor se está produciendo una elevada "inejecución", algo que la ha llevado a indicar que los del actual Gobierno regional son "los peores gestores que ha tenido la Junta de Extremadura".

"De poco nos va a servir estos presupuestos expansivos porque lo que hemos visto durante este año es la altísima inejecución de los presupuestos del Partido Popular que aprobaron con Vox, con lo cual de qué más nos da que crezcan si luego no se lo gastan si luego no lo invierten son unos pésimos gestores y lo han demostrado en este año", ha aseverado la portavoz de Unidas por Extremadura.

"Que no nos vendan que son los presupuestos altísimos cuando luego las cifras son que no son capaces de gestionar", ha señalado Irene de Miguel, quien ha argumentado que por ejemplo en las cuentas de 2024 "el grado de ejecución en Economía y Empleo es del 37 por ciento en Gestión Forestal del 20 por ciento, en Agricultura el 33 por ciento, en Turismo el 41 por ciento, y en Infraestructuras del 34 por ciento".

"Es que ninguna consejería ni siquiera ha ejecutado la mitad de su presupuesto... Pues no sabemos de qué gestión presumen pero los datos nos dicen que estamos ante los peores gestores que ha tenido la Junta de Extremadura", ha señalado.