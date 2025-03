Unidas por Extremadura critica que el decreto ley de medidas fiscales supondrá un "nuevo recorte de 25 millones"

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González ha criticado que el nuevo decreto ley de medidas fiscales urgentes en materia tributaria supondrá un "nuevo recorte de 25 millones de euros", además de lamentar que PP y Vox compartan la misma hoja de ruta fiscal.

Cabe destacar que este viernes la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura ha elaborado el dictamen de dicho proyecto de ley que tendrá que pasar posteriormente por el pleno del parlamento autonómico.

"Este dúo pimpinela (en referencia a PP y Vox) en la práctica comparten lo esencial: es una mentira ese salseo que mantienen, de hecho la hoja de ruta fiscal la han compartido", ha asegurado el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos.

Además, ha añadido que la Junta ha utilizado la capacidad de veto de una forma "muy arbitraria". "Hemos debatido las enmiendas que el Gobierno ha decidido que se pudieran debatir y no se han debatido las que no han decidido que se deban debatir", ha dicho.

Así, en materia de tasas y precios públicos se ha vetado la capacidad de que se hable de la bonificación del comedor escolar y las residencias y, sin embargo, se ha aprobado por parte de la mayoría de derechas la bonificación a los cotos de caza. "Esta es la prioridad a día de hoy del gobierno de la señora Guardiola", ha criticado.

De igual modo, José Antonio González ha destacado que "ha conseguido aprobar un proyecto de ley que consolida la injusticia fiscal a día de hoy, teniendo como víctima en este trámite la memoria democrática, que será derogada probablemente en el acuerdo, porque es la principal víctima de este decreto ley".

Unidas por Extremadura ha defendido en la Comisión 22 enmiendas, aunque le fueron vetadas 10 por el gobierno, y ha intentado demostrar que existe un modelo fiscal diferente".

"Frente a la irresponsabilidad fiscal del gobierno de la señora Guardiola, que está reduciendo de manera paulatina el ingreso público para solucionar los problemas. Nosotros estamos aplicando una disciplina de responsabilidad fiscal", ha expuesto.

Por ello, González ha señalado "que es triste que el grupo minoritario sea el grupo más responsable, el que defiende que se necesita ingreso público para solucionar los retos que tiene Extremadura".

"Seguiremos planteando medidas fiscales en materia de vivienda, en materia de mercado residencial tensionado y determinadas cuestiones que evidentemente no se han incorporado al Decreto Ley", ha avanzado.

Entre las medidas rechazadas por el PP de Unidas por Extremadura había propuestas que apostaban por la bonificación de precios públicos o de incremento a las pensiones no contributivas "que no han permitido que se debatan mientras sí han permitido las enmiendas de Vox que recortan también el ingreso público, con un criterio inaudito: o se vetan todas o no se veta ninguna. Es una utilización sectaria de capacidad de veto que tiene el gobierno".

Por todo ello, para el diputado de Unidas por Extremadura "el resultado del Decreto es una radiografía del resultado actual del gobierno de la señora Guardiola: un gobierno que va tirando con acuerdos con la extrema derecha, con la que comparte lo esencial de la hoja de ruta, yendo de manera suicida a un horizonte en el que cada vez vamos a ser menos capaces de solucionar los problemas que hay en Extremadura en materia de ingreso público".

Así, ha expuesto que Guardiola "va presumiendo de que ha regalado, devuelto 120 millones a los extremeños. Habría que preguntar quién se ha beneficiado de esa devolución y a qué coste", ha dicho, al tiempo que ha advertido que "con 60 euros que la mayoría social se está ahorrando con las medidas fiscales no se interviene quirúrgicamente".