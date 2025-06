Unidas critica la falta de diálogo y que Guardiola esté "amordazada" por la "bandera de la gaviota"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, se haya mostrado "incapaz de sentarse a dialogar" con la oposición, a pesar de estar en minoría desde la salida de Vox de su Ejecutivo, además de considerar que está "amordazada" por la "bandera de la gaviota".

De Miguel se ha pronunciado de esta forma este viernes en el Debate sobre el Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Extremadura, en su turno de réplica al discurso que Guardiola pronunció este pasado jueves.

En su intervención, ha asegurado que la presidenta extremeña encara este debate en mitad de legislatura y, habiendo pasado ya dos años, se deberían ver resultados del "gobierno de cambio". "Podríamos decir que el cambio se dio por los pelos porque usted ni siquiera ganó las elecciones y se apoyó en quienes dijo vehementemente que nunca lo haría", ha dicho, por lo que ha lamentado que la palabra de la 'popular' "no vale nada".

También ha apuntado De Miguel que en el último año, tras la ruptura con Vox, ha mostrando que es un gobierno "débil e incapaz de llegar a acuerdos con nadie", al tiempo que ha recordado que la Junta no ha sido capaz de sacar adelante los presupuestos a pesar de que el PSOE estaba "entregado a aprobárselos, pero volvió a aparecer Madrid en la ecuación".

"Y usted, que ya aprendió la lección de lo que sucede cuando una va por libre en el PP, y la han hecho pasar una penitencia, no se arriesga a ser de nuevo la apestada del PP, la acosada por los medios afines y los bots tuiteros, acata a pies juntillas todo lo que diga Génova", ha recalcado.

En este sentido, la diputada de Unidas por Extremadura ha asegurado que si algo se ha podido ver en estos dos años de gobierno de la 'popular' es que "el Habla Extremadura no ha podido quedar más supeditado al Habla Génova", poniendo como ejemplo su postura ante la acogida de menores migrantes o el rechazo a la condonación de la deuda de las autonomías, entre otros aspectos.

"Estamos echando de menos la rebeldía del señor Monago que al menos mostraba un poco de dignidad y no se dejaba pisotear por su partido, no como lo hace usted", ha asegurado De Miguel, para quien, por mucho que Guardiola "se envolviera en la bandera de Extremadura" en la campaña electoral, ahora mismo está "amordazada" por la bandera de la gaviota, sin ninguna duda".

ASEGURA QUE GUARDIOLA ES "INCAPAZ DE SENTARSE A DIALOGAR"

Irene de Miguel ha criticado que en los últimos meses el gobierno de Guardiola haya sido incapaz de acordar sobre presupuestos, decretos o leyes a excepción de la "infame Ley de Concordia", presentada por el PP y Vox de forma conjunta, por lo que ha aseverado que le "cuesta entender" la manera que tiene ésta de gestionar su "minoría parlamentaria" y la relación con la oposición.

"Es incapaz de sentarse a dialogar. Un decreto no se puede presentar como si fueran lentejas, cuando no se tienen los apoyos necesarios. A veces pareciera que usted no quiere aprobar las cosas que anuncia para servirse de ello y justificar otro tipo de decisiones", ha recalcado.

Al respecto, se ha preguntado en qué ha cambiado Extremadura en los últimos dos años del gobierno y qué avances para la ciudadanía se han dado gracias a sus políticas, además de considerar que la presidenta extremeña se apoya en los datos que son coyunturales a la situación del país pero sí se ve la letra pequeña Extremadura es la comunidad donde "crece menos la generación de empleo" y está a la cola en las exportaciones.

"La macroeconomía va bien señora Guardiola, mal que le pese, en todo el país y nosotros seguimos siendo vagón de cola y teniendo los mismos problemas estructurales que usted heredó y que nos desangran como si de una maldición se tratara", ha indicado.

REPASO POR ÁREAS

Durante su intervención, Irene de Miguel ha hecho un repaso por áreas y ha empezado por la "convulsa" situación geopolítica mundial que se vive, en la que se está asistiendo "a una masacre, a una limpieza étnica, a un genocidio del pueblo palestino con la pasividad y complicidad de la comunidad internacional".

Así, en un momento en el que se necesitan "voces contundentes" por la paz y contra la escalada armamentística, ha dicho, ha criticado que Guardiola se mantenga "callada ante el genocidio". "Aun no la hemos oído condenarlo, ni siquiera ha votado a favor cuando desde Unidas por Extremadura lo hemos pedido en esta cámara", ha recalcado.

"Si realmente usted hubiera querido contribuir a parar esta masacre hubiera hecho algo más como presidenta de Extremadura, hubiera exigido a Rheinmetall, empresa situada en Navalmoral, que se atenga a las directrices de la ONU que le piden que no tenga relaciones comerciales con Israel", ha reseñado.

Respecto a la corrupción política, Irene de Miguel ha agradecido que Guardiola no hablara en su discurso de este jueves de la situación por la que atraviesa el PSOE erigiéndose como "adalid de la decencia política" porque ésta "viene de donde viene". "No sé usted, pero los demás tenemos memoria", ha apuntado.

También ha criticado que se "riegue con dinero público" a "pseudo-medios de comunicación" o a "panfletos ultras que sólo hacen que difamar y calumniar" a quienes no opinan como el Ejecutivo extremeño. "Esto también es una suerte de corrupción, de corrupción moral", ha considerado.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

Ya por áreas de gestión, la portavoz de Unidas por Extremadura ha analizado pormenorizadamente la situación en la que se encuentran tras dos años de gobierno de María Guardiola en la región.

En este sentido, ha criticado la propuesta de subida "irrisoria" para la homologación salarial de los docentes o las condiciones de los centros ante las altas temperaturas. "Ustedes están deteriorando la educación pública a pasos agigantados y el contraste con la inversión en la educación privada es abrumador", ha asegurado.

Respecto a la sanidad, ha considerado "increíble" que Guardiola "quisiera sacar pecho" de los datos, cuando en junio de 2023 de esperaba 147 días de espera media para una intervención quirúrgica y en diciembre de 2024 la espera media era de 178 días.

Sobre el nuevo contrato para el servicio de transporte sanitario terrestre, ha pedido un "poquito de humildad y menos tirar cohetes", además de lamentar que no mencionase Guardiola la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos.

También, y en materia de atención a los mayores, ha criticado que no hayan producido cambios sustanciales o avances en la desinstitucionalización, en la mejora de la calidad de los centros residenciales o en la calidad en el empleo de un sector que está "feminizado y precarizado".

La portavoz de Unidas por Extremadura ha tenido palabras para Belén Cortés, la educadora asesinada hace unos meses por unos menores en el recurso donde vivían, al tiempo que ha tachado de "parches" las medidas anunciadas para evitar "cuestiones más sangrantes", ya que en su opinión, lo que se necesita es una "revisión global del modelo" de los servicios sociales.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En relación a los empleados públicos de la Junta, De Miguel ha dicho que no estarán "muy contentos" con un gobierno que "nada más" que tiene "buenas palabras" porque "hechos cero", toda vez que los anuncios trasladados este jueves revelan que "no están ni de lejos a la altura de los problemas".

En cuanto a la bajada de impuestos llevada a cabo por la Junta, Irene de Miguel ha indicado que la salida del "infierno fiscal en el que no sabíamos que vivíamos" se resume en "yo bajo ingresos y lo que no tengo se lo pido a otros".

Respecto a la política de vivienda, la diputada ha echado en falta medidas creativas y nuevas, ya que las anunciadas son "todas corta y pega", mientras que, sobre igualdad, ha acusado a la presidenta autonómica de cogerla "como un adoquín para lanzarlo" a quienes la critican.