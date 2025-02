UGT Extremadura aboga por un nuevo sistema de financiación "equitativo" y que esté "por encima de vaivenes políticos"

La secretaria general de UGT Extremadura y miembro de la mesa del Diálogo Social en la región, Patrocinio Sánchez, ha abogado por un nuevo sistema de financiación autonómica "equitativo", que huya del "cortoplacismo" y que esté "fuera de vaivenes políticos".

De este modo, ha considerado que es de la Asamblea de Extremadura, como "representación legítima del pueblo extremeño", de donde debe emanar una posición regional "clara" al respecto y, "preferiblemente", "unánime".

"Espero y deseo, por el bien de nuestra democracia, que las diferentes opciones políticas no sean determinantes en el resultado final del nuevo sistema de financiación. Consideramos, señorías, que los resultados de esta nueva comisión deben ser consensuados y alejarse de réditos partidistas coyunturales y de la polarización que, desgraciadamente, ha invadido el clima político", ha aseverado.

De esta forma, y aunque pueda ser "estéril", la líder de UGT Extremadura ha pedido a los diputados "los esfuerzos, la responsabilidad y la generosidad necesarias" para hacer prevalecer en sus conclusiones el "interés general" de la región.

Patrocinio Sánchez ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia este martes en la reunión de la Comisión no Permanente de Estudio sobre financiación autonómica de la Asamblea de Extremadura, donde ha asegurado que el sistema de financiación que defiende el sindicato tiene a la "igualdad y solidaridad como principios irrenunciables".

Asimismo, UGT aborda la fiscalidad como una "pieza esencial" de la política de redistribución y de la corrección de desigualdades y, por ello, ha dicho, se trata de un asunto de gran calado para el sindicato, que considera que es "urgente" establecer un nuevo sistema que sustituya el caducado en 2014 y que ha evidenciado "diversas disfunciones".

En su opinión, es "pererentorio" porque el escenario ha cambiado desde que se pactó en 2009 y los componentes de dicho sistema requieren de una reforma y de una actualización, ya que está "desfasado" el cálculo de la recaudación de los tributos cedidos y debería haber una mayor sensibilidad hacia un concepto como el envejecimiento y su repercusión directa en el coste sanitario, algo que afectaría a comunidades como Extremadura, con población envejecida.

Asimismo, durante su comparecencia, Sánchez ha considerado vigente la declaración de Santiago de noviembre de 2021 que Extremadura rubricó junto a otras siete comunidades que, entre otras cuestiones, pedía elevar la cuestión demográfica a nivel de prioridad institucional.

"Tenemos que defender nuestras singularidades y para ello es necesario establecer una amplia alianza con otros territorios por encima de los colores políticos", ha aseverado.

SISTEMA "EQUITATIVO"

Así, Sánchez ha expuesto que UGT defiende dar los pasos necesarios para poder disponer de un sistema de financiación "equitativo y eficiente" y que garantice, desde el Estado, la "igualdad efectiva" de todos los ciudadanos y unos recursos financieros suficientes.

Dicho sistema debería entrar a valorar el coste real de los servicios públicos que se prestan defendiendo una cartera de servicios fundamentales y cuantificando su coste, además de asumir en su concreción factores que son determinantes para Extremadura, como los déficits de infraestructura, el envejecimiento, la despoblación o la contribución de la región a la producción de energía.

"En definitiva, un sistema más simple, transparente y perdurable, que esté por encima de vaivenes políticos, en el que prime la lealtad institucional y que nos brinde las mismas oportunidades, convirtiéndose en la palanca que nos impulse en el desarrollo regional y de convergencia con otras comunidades autónomas", ha dicho.

CUESTIONES POLÍTICAS EN LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Durante su intervención, Sánchez ha dado a conocer algunas cuestiones políticas que UGT entiende necesarias de cara a la reforma del sistema de financiación, entre las que se encuentran la no salida de ninguna otra comunidad autónoma del régimen común.

En opinión de UGT, el nuevo sistema fiscal debe enarbolar la justicia como "eje transversal", además de recordar que tributan las personas y no los territorios, a lo que ha unido que no puede compartir la aplicación con carácter general del principio de ordinalidad.

De igual modo, Sánchez se ha mostrado favorable a la armonización fiscal en el conjunto de las comunidades autónomas y ha señalado que "conjuga mal la demanda de nuevos ingresos con los regalos fiscales que se hacen en determinadas regiones".

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Tras la comparecencia de Sánchez han tomado la palabra los diferentes grupos de la Asamblea que, aunque han planteado alguna diferencia, han coincidido en buena parte con la posición expuesta por la secretaria general de UGT Extremadura pero han mostrado sus dudas ante el hecho de que pueda salir una posición de consenso al finalizar los trabajos de la comisión de estudio.

El diputado del PP Hipólito Pacheco ha señalado que los 'populares' están de acuerdo con la mayor parte de la intervención de Patrocinio Sánchez y ha asegurado que, posiblemente, podría negociar las conclusiones de la comisión mejor con ella que con "algunos grupos de la oposición".

En este sentido, Pacheco ha lamentado que Extremadura cuente con una "oposición irresponsable" y ha recordado que la oposición que había en Extremadura en el año 2015 y 2016 facilitó la aprobación de los presupuestos autonómicos para que Guillermo Fernández Vara y el PSOE no estuvieran en las manos de la "extrema izquierda".

En el turno del PSOE, el diputado Jorge Amado ha destacado que la intervención de Sánchez ha ido en la línea que ha defendido la región y consistente en que adecue lo que cuesta la prestación de servicios y que, a la vez, provea los recursos necesarios a las comunidades, además de tener en cuenta factores como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión geográfica, la falta de infraestructura o incluso la producción energética.

"Por eso hay que hacer un frente común y por eso hay que llegar a un acuerdo", ha recalcado, además de lamentar que el acuerdo en este sentido se haya roto "con el gobierno con menos capacidad de negociación y de diálogo de la historia de esta región". "Eso es triste, eso es muy triste, que por intereses partidistas y por la incapacidad de gobierno no seamos capaces de mantener la unanimidad política en algo tan importante para los extremeños como es la financiación autonómica", ha dicho.

Por su parte, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha abogado por actualizar el sistema de financiación autonómica, que está, en su opinión, "caduco" y "anticuado"

"Hay que tener en cuenta lo que es el envejecimiento, la demografía, la singularidad. No le voy a plantear ninguna cuestión en ese sentido, pero sí le voy a exponer que hay que luchar. Nosotros también queremos para Extremadura un sistema equitativo. El problema radica en que no hay solidaridad. Y con eso nos encontramos, pero no hay solidaridad incluso con el partido que está en el Gobierno, que lo único que quiere son siete votos", ha planteado.

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha señalado que su grupo ha asumido esta comisión desde una óptica "constructiva" aunque teme que van a primar más los "intereses partidistas que los intereses de región", teniendo en cuenta, ha dicho, que los presupuestos "han sido retirados por intereses partidistas".

También ha considerado que, de cara a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se podría haber convocado a los grupos para abordar qué elevar en dicho encuentro. "No va a haber ninguna reunión. La señora Manzano, como consejera de Hacienda, irá y soltará el speech que desde Génova le están diciendo que hay que decir para poder hacer el mayor daño posible al gobierno estatal", ha afeado.