El turismo extremeño emplea a más de 29.300 personas, el mejor dato de un mes de julio desde 2011

El sector turístico de Extremadura finalizó julio con 29.370 afiliados a la Seguridad Social, lo que se traduce en un crecimiento de un 1,53 por ciento más respecto al mismo mes de 2024. Este dato supone que julio de 2025 haya sido el mejor de toda la serie histórica desde 2011.

De los 29.370 trabajadores vinculados a actividades turísticas, 21.313 eran asalariados y 8.057 autónomos, lo que representa crecimientos de un 1,84 por ciento y un 0,74 por ciento, respectivamente.

A nivel nacional, el mes finalizó con 2.065.356 afiliados y un crecimiento del 2,03 por ciento. Los asalariados aumentaron un 2,41 por ciento y los autónomos un 0,23 por ciento.

En la comparativa con julio de 2019, año previo a la pandemia, el sector turístico extremeño emplea a 2.106 personas más, lo que supone un crecimiento de un 7,72 por ciento.

Destacan los asalariados que registran un importante crecimiento con 2.367 asalariado más, que representa un crecimiento del 12,49 por ciento. Estas cifras muestran la recuperación del sector y una considerable estabilidad laboral.