Tres rutas del Tren Turístico Temático promocionan la riqueza natural e histórica de la provincia de Cáceres

Todas las rutas incluyen experiencias gastronómicas en torno a los productos locales, y el viaje se realiza en un tren vinilado con imágenes de paisajes cacereños

El yacimiento de Cáparra y el pueblo abandonado de Granadilla inauguran la temporada otoñal de los Trenes Turísticos -
El yacimiento de Cáparra y el pueblo abandonado de Granadilla inauguran la temporada otoñal de los Trenes Turísticos

Renfe y la Diputación de Cáceres organizan este otoño tres nuevas rutas del Tren Turístico Temático, que promociona la riqueza natural e histórica de esta provincia extremeña e invita a conocer los sábados 8, 15 y 22 de noviembre la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, el Valle del Alagón y la Sierra de Montánchez y Tamuja.

El primer tren partirá el sábado 8 de noviembre desde la estación de Cáceres rumbo a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, donde los viajeros conocerán el castillo de Mirabel y realizarán una excursión guiada a pie hasta el mirador 'Canchu del lobu' en el pueblo de Serradilla.

El 15 de noviembre la actividad estará dedicada al Valle del Alagón. El tren también saldrá de Cáceres y se dirigirá a Cañaveral. Los asistentes visitarán la ciudad de Coria tras una ruta de senderismo hasta los Canchos de Ramiro.

Por último, el 22 de noviembre el Tren Turístico Temático viajará desde Plasencia hasta Cáceres. La jornada transcurrirá con una visita a la Basílica Hispano Visigoda de Santa Lucía del Trampal y a la localidad de Montánchez, según indica Renfe en nota de prensa.

Todas las rutas incluyen experiencias gastronómicas en torno a los productos locales, y el viaje se realiza en un tren vinilado con imágenes de paisajes cacereños.

Gracias a un acuerdo de colaboración, Renfe y la Diputación de Cáceres promocionan a través de este proyecto el turismo de interior en la provincia. Los billetes para vivir esta experiencia en familia o con amigos ya están disponibles en las taquillas de las estaciones, en el teléfono de venta al cliente y en la web de Renfe.

