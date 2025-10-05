Tres días de luto oficial por la muerte del expresidente Guillermo Fernández Vara

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad, según ha confirmado el PSOE extremeño. La Junta de Extremadura ha declarado luto oficial en la Comunidad Autónoma durante tres días, desde este domingo al martes, en los que las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos de la Junta. Nacido en la localidad pacense de Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario socialista, que también ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado, ha estado al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023. Médico forense de profesión, Fernández Vara también ocupó el cargo de consejero de Sanidad y Consumo entre 1999 y 2007, así como el de consejero de Bienestar Social de la Junta de Extremadura entre 1996 y 1999.

COMUNICADO DEL PSOE DE EXTREMADURA

En un comunicado, el PSOE dice que “Hoy Extremadura pierde a un referente. Y con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años de presidencia y toda una vida dedicada a servir a su tierra", ha lamentado el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, a través de sus redes sociales, asegurando que su pérdida no solo le duele a la "familia socialista" sino también "a toda una región que avanzó gracias a su trabajo incansable". Guillermo Fernández Vara ha sido secretario general del PSOE de Extremadura desde 2008 hasta 2024, cuando fue sucedido por el actual líder de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo.

LUTO OFICIAL DEL PSOE

El PSOE de Extremadura ha declarado tres días de luto oficial en toda su organización en señal de duelo por el fallecimiento de su ex secretario general y expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Durante este periodo, la formación socialista suspenderá toda su actividad pública en homenaje a quien fue una figura clave en la historia reciente del partido y de la comunidad autónoma. Como muestra de respeto y reconocimiento, el PSOE de Extremadura convoca a toda su militancia a guardar cinco minutos de silencio este domingo, 5 de octubre, a las 20:00 horas, a las puertas de las casas del pueblo, en recuerdo y homenaje a Guillermo Fernández Vara. Este homenaje se realizará también en las puertas de la sede regional de Mérida, en la avenida Eugenio Hermoso, 21-23. Así lo ha trasladado hoy domingo el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a la militancia. En una carta envida, ha expresado el profundo dolor de la familia socialista por esta pérdida, recordando que “con su partida, se va una figura esencial en la historia de nuestro partido y también de la propia autonomía. El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha invitado a los militantes, simpatizantes y ciudadanos en general a “rendirle un homenaje sentido y compartido, unidos como él siempre nos enseñó a estar: juntos en los momentos más importantes de nuestra historia”.

PEDRO SÁNCHEZ

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en redes sociales ha dicho “Con enorme tristeza despedimos a Guillermo Fernández Vara, referente socialista que dedicó su vida a Extremadura. Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público. Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España. Un abrazo más sentido a su familia y amigos”.

PRESIDENTA DE LA JUNTA, MARÍA GUARDIOLA

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en un comunicado oficial, ha señalado “Con profunda tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento del presidente Guillermo Fernández Vara, que estuvo al frente del gobierno extremeño durante tres legislaturas. Como presidenta de la Junta de Extremadura, y en nombre del Consejo de Gobierno, quiero expresar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, así como a todos sus compañeros del PSOE de Extremadura. Manifiesto también mi reconocimiento y gratitud hacia su figura. Guillermo Fernández Vara ejerció con entrega sus responsabilidades públicas. Lo hizo con honor, con esfuerzo y con un trato de cercanía que siempre recordaremos. Extremadura pierde a un político y a un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho. Sobre todo, amaba a su tierra, y en esta última etapa, incluso en los momentos más difíciles, permaneció en contacto para facilitar lo que estuviera en su mano. En señal de duelo, y como muestra de respeto a su memoria, se declara el luto oficial en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante tres días, en los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Junta de Extremadura. La presidenta de la Junta de Extremadura.”