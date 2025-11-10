El Teatro María Luisa presenta su programación de Navidad con seis espectáculos para todos los públicos y su I Festival de Comedia

El delegado de cultura, Antonio Vélez, y la coordinadora del teatro María Luisa, Amalia Pérez, han presentado hoy la programación especial del teatro para Navidad así como un festival de comedia denominado Qué risa María Luisa.

La programación de Navidad abarcará seis espectáculos para todos los públicos mientras que el festival de comedia tendrá otros tantos eventos con destacados humoristas y monologistas del panorama nacional.

Antonio Vélez destaca que “Mérida continúa consolidándose como un referente cultural vivo y activo durante todo el año, demostrando que la cultura no se detiene en la ciudad”.

“El Teatro María Luisa, un espacio recuperado recientemente, se está afianzando como un eje cultural y un lugar de encuentro para los emeritenses” y “desde el Ayuntamiento, se mantiene la apuesta por una programación de calidad, buscando atraer grandes nombres del panorama nacional mientras se abren las puertas a la participación de artistas y compañías locales”.

Vélez anunció que la programación navideña tendrá espectáculos “que combinarán humor, música, fantasía y danza” y resaltó la iniciativa del primer festival de comedia Qué risa María Luisa tiene el objetivo de posicionar a Mérida como punto de referencia nacional para el humor y las artes escénicas contemporáneas”.

El compromiso del Ayuntamiento se traduce “en hechos concretos para asegurar que el Teatro María Luisa sea un espacio abierto, diverso, sostenible y que acerque la cultura a todos los públicos”.

Entre las acciones mencionadas se incluyen “la reciente incorporación del teatro a la Red Platea, la instalación de un sistema profesional de cine y la recuperación del espacio contiguo de la Torre Albarrana para ampliar sus posibilidades”.

Por su parte, Amalia Pérez, coordinadora del teatro, añade que la oferta de Navidad incluye seis propuestas de gran formato con un "súper concierto" de la banda Swing Ton Ni Song, y montajes como Las cuatro estaciones, ya no son lo que eran, La fábrica de las maravillas o El Lago de los Cisnes, el gran ballet por excelencia y el más representado en la historia de la danza”.

Amalia Pérez concluyó invitando a todos “a regalar cultura y a disfrutar de este primer festival de comedia, que espera convertirse en un evento anual con su nombre fabuloso".

Toda la programación se puede consultar en la página oficial del Teatro María Luisa.