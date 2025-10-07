Las subvenciones para el fomento del empleo estable en Extremadura oscilarán entre 5.500 y 24.300 euros

La Junta ha autorizado la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar el empleo estable y reducir los costes laborales de las empresas en la comunidad autónoma y que oscilarán ente 5.500 y 24.300 euros.

Dicha convocatoria cuenta con una dotación de 32 millones de euros para el ejercicio 2025/2026, 4 millones de euros más que la anterior, e incluye como principal novedad una línea específica destinada a exmilitares mayores de 45 años una vez que éstos finalicen su compromiso con las Fuerzas Armadas.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha señalado que la finalidad de estas ayudas es favorecer la inserción laboral de determinados grupos de población con una mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo mediante contratos de trabajo indefinidos, a través de unas ayudas que supongan una reducción de los costes laborales que asumen los empleadores.

Manzano ha señalado que este programa fue un éxito en la anterior convocatoria, en la que se concedieron 5.657 ayudas y tuvo una inversión de 28 millones de euros. "Un aumento en ese momento de un 75 por ciento con respecto a la partida de la anualidad anterior, del año 2023", ha recordado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Asimismo, ha apuntado que estas ayudas podrán ser solicitadas tanto por las empresas que hagan una contratación indefinida inicial como por aquellas que conviertan un contrato temporal en un contrato indefinido.

En cuanto a las ayudas, ha recordado que éstas oscilan entre 5.500 y 24.300 euros, importes que varían en atención al programa al que se acojan las empresas y a los tramos salariales de los trabajadores.

Así, como ha explicado, la ayuda mínima se concederá a las empresas por contratación indefinida de un trabajador con salario mínimo interprofesional, mientras que la máxima se otorgará a las empresas que ejercen actividades consideradas como "prioritarias, que participen en el Bono Impulsa Futuro y que contraten, para reunir todo el beneficio, a mujeres víctimas de violencia de género".

CUATRO PROGRAMAS DE SUBVENCIONES

Cabe destacar que la orden de convocatoria contempla cuatro programas de subvenciones. El programa I, de ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales realizadas con personas desempleadas, se subdivide a su vez en otros dos programas: uno de ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales sin relación laboral temporal previa, y un segundo subprograma de ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales con relación laboral temporal previa.

Además, el programa II (Bono Impulsa Futuro) prevé la concesión de ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales realizadas con personas paradas de larga duración, mientras que el programa III (Bono Impulsa Defensa) incentivará las contrataciones indefinidas iniciales realizadas con personas desempleadas mayores de 45 años que se hayan desvinculado de las Fuerzas Armadas por finalización del compromiso.

Por último, el programa IV está destinado a las ayudas por transformación de contratos de duración determinada en contratos indefinidos, e incluye dos subprogramas.

Así, mediante el subprograma A se concederán ayudas por la transformación de contratos de duración determinada distintos a los formativos; y, por medio del subprograma B, las ayudas se otorgarán por la transformación de cualquiera de los contratos formativos regulados en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores.