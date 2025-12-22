El Sorteo de Navidad riega diversas localidades extremeñas con más de 2,2 millones de euros

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha repartido más de 2,2 millones de euros en diversas localidades extremeñas a través de varios premios, aunque la mayor cuantía ha tocado en Talavera la Real, Jerte y Villanueva de la Serena, a falta de contabilizar los décimos comprados en otras regiones.

Tanto el 'Gordo' de la Navidad como el segundo premio, que han recaído en los números 79.432 y 70.048, respectivamente, han pasado de largo de Extremadura, sin embargo, la región si ha recibido varios 'pellizcos' tanto del tercer premio, como de un cuarto y varios quintos premios.

En concreto, la cuantía más importante que ha tocado en Extremadura en este Sorteo de Navidad ha sido del tercer premio, el número 90.693, del que se han repartido 1,5 millones de euros en diversas localidades extremeñas.

La localidad más agraciada con el tercer premio ha sido la pacense de Talavera la Real, donde se han vendido 30 décimos de este número que está dotado con 500.000 euros a la serie, por lo que se han repartido 750.000 euros.

También en la localidad pacense de Jerte han tocado 450.000 euros en nueve décimos vendidos, mientras que en Mérida han caído 200.000 euros en cuatro décimos premiados, junto a un décimo en Badajoz y otro en Plasencia, dotados con 50.000 euros cada uno.

MADRIGAL DE LA VERA REPARTE UN CUARTO PREMIO

Por su parte, la localidad cacereña de Madrigal de la Vera ha sido agraciada con el número 25.508, el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que ha repartido 200.000 euros.

Ha sido la administración número 1 de esta localidad, situada en la carretera de Oropesa, la que ha vendido una serie completa de este número, el 25.508, que está dotado con 200.000 euros a la serie

QUINTOS PREMIOS

Finalmente, en Extremadura han tocado este lunes tres quintos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad, que están dotados con 60.000 euros a la serie, y que en total han repartido más de medio millón de euros en diferentes localidades de la región.

Así, el quinto premio que más dinero ha dejado en la región ha sido el 77.715, que ha repartido 330.000 euros en Extremadura, la mayor parte de ellos en la localidad de Villanueva de la Serena, donde se han vendido cinco series de este número, en las que han tocado 300.000 euros.

Además, han tocado 18.000 euros de este quinto premio en tres décimos vendidos en Miajadas, así como un décimo en Mérida, y otro en Cáceres.

También se ha vendido en Extremadura el primer quinto premio que salió en este sorteo, el 23.112, que ha dejado 120.000 euros en dos series vendidas en la localidad cacereña de Plasencia.

Finalmente, ha tocado otro quinto premio, el 60.649, que ha repartido 114.000 euros entre dos localidades, en concreto 60.000 euros en una serie vendida en Almendralejo, y 54.000 euros en nuevo décimos vendidos en Plasencia.