Sorprendido cuando se disponía a “chantear” la caza de una finca de Monesterio donde se tenía previsto realizar una montería

La Guardia Civil dentro de los dispositivos preventivos ante infracciones o acciones delictivas relacionadas a la Ley de Caza, antes, durante y después de una montería, sorprendió a un vecino de Sevilla, intentando “chantear” la caza de una finca de Monesterio (Badajoz).

Fue este pasado mes de octubre, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Fuente de Cantos, observan la presencia sospechosa de un vehículo que circula con las luces apagadas, parándose en la entrada de la finca monesteriense

Tras su interceptación e identificación de su conductor, un vecino de Sevilla, aficionado a la caza y que carece de vinculación con explotaciones agrícolaganaderas en la zona, se procede a inspeccionar el vehículo todoterreno, llamando la atención el fuerte olor que se desprende del maletero.

En su interior, los agentes hallaron varias prendas cortadas e impregnadas en sustancias que emanaban este fuerte olor. Trapos que teóricamente tenían como finalidad, una vez colocadas estratégicamente en la finca, espantar la caza existente a otros terrenos.

Ante los citados hechos, supuestamente constituyentes de infracciones administrativas a Ley de Caza de Extremadura (Ley 14/2010), se formularon las correspondientes denuncias, que son remitidas a Conserjería con competencias en materia de caza de la Junta de Extremadura, que es el órgano sancionar.