Sindicatos piden celeridad a la Junta de Extremadura para resolver el proceso de estabilización en la Administración

Sindicatos han pedido este lunes ante las puertas de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, celeridad para resolver el proceso de estabilización en la Administración General.

Esta concentración, que ha sido convocada por el sindicato UGT-SP y ha contado con el apoyo de CCOO, CSIF, USO y SGTEx, busca evidenciar el "malestar" que sufren miles de trabajadores extremeños pendientes de la resolución de dicho proceso.

La responsable del sector de Autonómica de Administración General de UGT Servicios Públicos, Erica Gutiérrez, ha explicado en declaraciones a los medios que este acto quiere mostrar el "malestar" de los trabajadores del ámbito de Administración General ante los "retrasos continuados" en el proceso de estabilización.

Así, Gutiérrez ha recordado que la fecha tope para el mismo era el 31 de diciembre del 2024, pero esa fecha se ha ido alargando y actualmente se maneja el mes de marzo, aunque "sigue siendo una incertidumbre".

"Esto no solamente les está generando una gran frustración y desesperación en sus vidas personales, sino que está causando o está provocando graves situaciones a los compañeros", ha expuesto.

De esta manera, el retraso afecta a casi 3.200 trabajadores que cogerán puesto por el proceso de estabilización pero también a los trabajadores fijos que hasta que no se produzca el proceso no tomarán posesión de sus plazas. "Estamos hablando de más de 4.000 trabajadores", ha señalado.

Asimismo, Gutiérrez ha criticado que la administración extremeña, de forma "unilateral", decidió que los colectivos de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE), Técnicos de Educación Infantil (TEI) e Interpretes de Lengua de Signos "van a ir mucho más atrás en su incorporación, siendo una incorporación real en el mes de septiembre".

Por ello, UGT en esta concentración ha exigido una "solución inmediata" y la incorporación de todos los trabajadores en este proceso extraordinario. Preguntada por si los sindicatos han recibido alguna explicación por el retraso, Erica Gutiérrez ha señalado que la Junta le ha trasladado la existencia de una orden en la cual se interpretaba que la Ley de Temporalidad contemplaba la convocatoria y no la resolución.

También ha tomado la palabra la ATE cuidadora Ana Isabel Valiente Ortiz, que tras diez años siendo interina ahora está en paro y "sin cobrar", pendiente de conocer si se incorpora en el mes de septiembre.

"Pedimos que esto se resuelva cuanto antes y que nosotros también cojamos plaza con el resto de categorías y como todo el mundo, porque tenemos los mismos derechos", ha señalado.

Por su parte, también ha contado su situación la TEI Maribel Vallejo, que trabaja en un centro de menores de Mérida y está esperando un proceso de traslado con plaza concedida en Cáceres desde noviembre de 2023, ya que lleva trabajando fuera de su lugar de residencia más de ocho años.

"Ya no entiendo por qué este proceso se ha unido al proceso de estabilización porque no tiene nada que ver", ha aseverado, además de añadir que los trabajadores no pueden seguir así.

"Ya hemos explotado y no vamos a parar hasta que esto se resuelva ya. Esto se tiene que resolver ya porque somos muchas personas y tenemos muchos problemas. Y hay mucha gente vulnerable detrás de todo esto. Hay niños, hay personas mayores y en centros de menores también hay niños vulnerables. Entonces, es que es necesario que esto se resuelva ya", ha planteado.

POSICIÓN DEL RESTO DE SINDICATOS

Por su parte, el responsable de Administración General de CSIF Extremadura, Juan José Samino, ha indicado que su sindicato ha asistido a la concentración para apoyar a los trabajadores afectados por la no resolución del proceso de estabilización y también a aquellos pendientes del concurso de traslado.

"La estabilización sigue retrasándose y hay mucho personal que todavía está esperando esa plaza para poder incorporarse y además nos encontramos con que han retrasado todavía más tiempo a los colectivos educativos de manera unilateral, sin haber consultado con los trabajadores", ha asegurado.

En esta línea, ha considerado que "daría igual" que la incorporación se produzca en marzo, en abril o en junio, teniendo en cuenta que muchos profesionales llevan "hasta 15 meses esperando esa incorporación".

Asimismo, el responsable del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Extremadura, José Sánchez Carroza, ha señalado que su sindicato ha acudido a la concentración para defender a los ATE, TEI e intérpretes de lengua se signos.

"Comisiones Obreras quiere dejar claro que está con los trabajadores y con las trabajadoras. Y no con un sindicato que parece ser que se lleva todo a cuesta y que ha movido a toda la gente. No, la gente se ha movido y se han movido los trabajadores y las trabajadoras de estas tres categorías", ha dicho.

Además, ha criticado que la administración autonómica no haya cumplido con la culminación de los procesos de estabilización a 31 de diciembre, al tiempo que ha recordado que CCOO "ha hecho todo lo posible para llegar a esa fecha".

La secretaria de Igualdad de la Unión Sindical Obrera (USO), Marisa González, ha mostrado el apoyo de su sindicato al colectivo de TEI, ATE e intérpretes de lengua de signos porque "tienen todo el derecho del mundo a manifestarse por los perjuicios que le está ocasionando esta situación".

De este modo, González ha mostrado su total desacuerdo por la opción de esperar hasta septiembre o principio de curso para que estos colectivos tomen posesión de sus plazas aunque ha recordado que "esta situación fue firmada por el resto de los sindicatos en una mesa en el año 2022, en la cual se firma un pacto por el cual se acepta acompasar el concurso de traslados a la toma de posesión de estabilización".

"O sea que de aquellos barros vienen estos lodos", ha señalado, además de insistir en que USO impugnó las bases de la convocatoria de estabilización. "La impugnamos ya en el 2022 y eso nos ha traído a esta situación", ha dicho.

Finalmente, el delegado de SGTEx, Javier Jiménez, que es TEI y ATE-Cuidador en excedencia, ha criticado que el proceso de estabilización y el concurso de traslado "se está alargando en el tiempo por demasía", ya que los plazos prometidos "no se han cumplido".

Además ha lamentado el retraso hasta septiembre en la incorporación de los ATE-cuidadores, TEI e intérpretes de lengua de signos aduciendo a la "continuidad del responsable de aula".

"Llevo 33 años en la Junta de Extremadura y me he incorporado en febrero, me he trasladado en abril, me he incorporado en octubre, cuando ellos buenamente han decidido. Este año no entendemos por qué han cambiado el criterio. Y volvemos a repetir lo mismo. No se puede estar jugando con la esperanza, la ilusión, el dinero y el esfuerzo de los trabajadores", ha dicho.