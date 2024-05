El SES tiene vacantes 30 plazas de médicos de Atención Primaria que espera cubrir con contratos de 3 años e incentivos

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha cifrado en 30 el número de plazas de médicos de Atención Primaria vacantes en el Servicio Extremeño de Salud, una cifra que se ha reducido a casi la mitad desde el pasado mes de julio, cuando se contabilizaban 53.

Son datos ofrecidos este jueves en una comparecencia en el Pleno de la Asamblea, a petición del Grupo Socialista, para abordar los "grandes retos" de la sanidad extremeña, y que la consejera ha identificado con los mismos que dejó el anterior gobierno del PSOE.

"Estamos trabajando en todos y cada uno de los frentes abiertos que nos han dejado ustedes como Gobierno socialista", entre ellos el "grave problema" del déficit de médicos, en especial en aquellas plazas de difícil cobertura que el SES espera poder afrontar con los Planes de Fidelización de Residentes y de Captación y Retención de Profesionales Especialistas acordados este miércoles con los sindicatos.

Planes con los que el Ejecutivo regional "apuesta por la estabilidad y el reconocimiento de los profesionales", puesto que la región necesita que estos "elijan quedarse en Extremadura".

"Extremadura les necesita", ha insistido la consejera, y por ello ofrece contratos de hasta tres años además de incentivos económicos y de investigación", algo "nunca antes visto en Extremadura".

Asimismo, ha subrayado que este año, en diciembre, los MIR cobrarán por primera vez el 100 por cien de la paga extraordinaria. "Ustedes podrían haberlo hecho, pero hemos tenido que llegar nosotros", ha espetado a la portavoz socialista de Sanidad, Isabel Gil Rosiña, en numerosas ocasiones durante su exposición.

También se ha referido a las plazas de difícil cobertura que igualmente "se han visto reducidas", en concreto en Miajadas, donde "desde hace tres años no se cubrían al 100%" o en Valencia de Alcántara, que también cuenta con el 100% de la plantilla.

La diputada socialista, al igual que el portavoz de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, han reclamado a la consejera en sus respectivas intervenciones un plan de choque para hacer frente a otro de los retos de la sanidad extremeña, en este caso las listas de espera.

Ante esta cuestión, ya en su segundo turno de palabra, García Espada se ha referido nuevamente los 25.346 pacientes que el anterior gobierno del PSOE "ocultó" de las listas, y que ahora el actual ejecutivo no tiene "ningún pudor en destaparlos y en afrontar la lista de espera real".

En este punto, ha preguntado a Gil Rosiña en qué gastaron el presupuesto durante el anterior mandato, porque ahora están operando "a todos los pacientes de su legislatura", algunos de ellos de 2019.

Con respecto a las infraestructuras, ha dicho que su departamento tiene que afrontar "grandes retos que podrían llamarse grandes deudas sanitarias con los extremeños", para posteriormente referirse a la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, debido a la "rocambolesca" licitación por lotes que "no ha beneficiado a los extremeños", porque ha provocado la demora en los plazos de ejecución.

Asimismo ha criticado el proyecto planteado por el anterior gobierno en el nuevo hospital de Don Benito-Villanueva, que en su diseño no dejó un espacio para el aparcamiento de los usuarios, ha señalado, al tiempo que ha remarcado que "hasta que no se finalice la primera fase no puede iniciarse a tramitar formalmente la segunda". También se ha referido a la "falta de mantenimiento" en el resto de hospitales y centros de salud.

Asimismo, ha señalado que no solo están "resolviendo sus pendientes", sino que se van a poner en marcha nuevos servicios como el nuevo quirófano en el Hospital de Plasencia o la unidad de corta estancia en el Hospital Universitario de Cáceres, entre otros.

Por otro lado, ha apuntado que el centro de atención para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que estará en Cáceres, se encuentra en fase de redacción del proyecto de ejecución para "poder cumplir los plazos", de modo que espera poder licitar las obras "antes de finalizar el año".

CAPACIDAD DE GESTIÓN

La diputada socialista Isabel Gil Rosiña, por su parte, ha arremetido contra la capacidad de gestión de la consejera a tenor de los resultados de sus primeros ocho meses al frente de la consejería, y le ha espetado que "de seguir así, enfermará al Servicio Extremeño de Salud".

Palabras que han motivado un nuevo enfrentamiento con la consejera, quien ha pedido respeto hacia su persona ante los "insultos" de la diputada socialista, que al término del debate ha solicitado a la presidenta que conste en el diario de sesiones que no ha insultado en ningún momento a García Espada.

Gil Rosiña ha justificado esta comparecencia para tratar de conocer qué modelo de sanidad pretende impulsar el Gobierno de María Guardiola, y en este punto le ha preguntado si quiere "mirarse en el espejo de Madrid o Andalucía" para cambiar el que los socialistas han construido en los 20 años que tiene el SES y que está "a la cabeza de inversión per cápita" y del que son usuarios el 90% de los extremeños. Así, ha dicho que "ante la falta de decisiones" solo les queda "la sospecha".

Con respecto a las plazas de difícil cobertura, le ha reprochado que solo se refiera aquellas que se han cubierto pero no a las que se mantienen vacantes, mientras que ha vuelto a preguntar por el "anunciado plan de choque" para hacer frente a las listas de espera porque ahora "se están haciendo peonadas para operar por la tarde y derivaciones a la privada". Y es que, ha dicho, para la política sanitaria "no hay varitas mágicas".

CAMBIAR EL ACTUAL MODELO

Por su parte, el diputado del PP José María Saponi Cortés ha replicado a la portavoz socialista que el Gobierno de María Guardiola está "totalmente comprometido" con la tarea de "revisar, reparar y revitalizar" la "actual política sanitaria con el único objetivo de devolverles a los extremeños" un modelo de sanidad "totalmente diferente a la actual".

Un modelo, el de los socialistas, que "lamentablemente fracasó estrepitosamente" y que durante los últimos años ha "deteriorado notablemente" la calidad asistencial, ha "desmotivado" a los profesionales y ha "fallado rotundamente a los extremeños". "Necesitamos un cambio en ese modelo de gestión", ha insistido.

A su vez, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández, ha celebrado que el SES apueste por hacer contratos estables y "por días o echarlos los viernes para contratarles los lunes para no pagarles los fines de semana".

Con respecto a las listas de espera sanitaria, ha dicho que le da "igual" que se bajen haciendo "peonadas" porque los pacientes lo que quieren es operarse: "vamos a bajar listas, me da igual cómo sea, me da igual cómo se les llame, si son peonadas o no".

Finalmente, ha mostrado a la consejera todo el apoyo de su grupo parlamentario e incluso la ha animado a reclamar una mejor dotación presupuestaria para su consejería, que "no es la única, pero sí es la más importante". Para ello, hay que tener "voluntad y decisión para que se dote todavía más".

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, se ha preguntado dónde ha quedado el ofrecimiento de María Guardiola cuando aún era candidata al entonces presidente de la Junta para sellar un pacto por la sanidad, un planteamiento que espera que se retome.

En cuanto a los retos de la sanidad extremeña, se ha referido en primer lugar a la financiación, seguido por la necesidad de reforzar la sanidad pública frente al aseguramiento privado, potenciar la atención primaria, reducir la lista de espera, afrontar la escasez de recursos humanos, entre otros, como el gasto farmacéutico o las "cenicientas" de la sanidad, entre las que ha enmarcado la salud sexual, la salud mental o la reproductiva.