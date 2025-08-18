SALUD

El SES introduce una nueva vacuna combinada frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela a los 4 años de edad

De esta manera se reducen los pinchazos al administrar una sola vacuna frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (SRPV), sin alterar la seguridad y la efectividad que ofrecían las anteriores de forma individual

Extremadura |

El Servicio Extremeño de Salud (SES) introduce una nueva vacuna combinada frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (SRPV), ProQuad®, en el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida, de forma sistemática, a los 4 años de edad.

Hasta el momento, se administraban las dosis individuales y separadas de la vacuna Triple Vírica (TV, MMR Vaxpro®), frente a sarampión, rubeola y parotiditis, a los 12 meses, y la dosis individual de la vacuna frente a la varicela (VVZ, Varivax®) a los 15 meses. A los 4 años, se volvía a inmunizar con ambas dosis por separado.

Ahora, se reducen los pinchazos al administrar una sola vacuna frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (SRPV), sin alterar la seguridad y la efectividad que ofrecían las anteriores de forma individual.

Esta nueva dosis se puede administrar, además, de forma simultánea con otras vacunas como la conjugada frente al neumococo o la hexavalente, en lugares anatómicos diferentes.

Por otro lado, también se puede utilizar para la corrección de calendarios vacunales de personas adultas, aunque, al ser una vacuna de virus vivos atenuados, está contraindicada para personas con inmunodepresión; y en caso de que se administre a una mujer en edad fértil, se debe evitar el embarazo durante el mes posterior a la vacunación.

El SES responde, de esta manera, a las numerosas demandas de los pediatras de introducir esta nueva vacuna en el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida, ya que supone un cambio muy positivo tanto para los profesionales como para los usuarios.

