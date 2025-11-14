El SES amplía una semana más la vacunación de tarde sin cita previa contra la gripe y la Covid-19

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha ampliado una semana más la vacunación contra la gripe y Covid-19 en horario de tarde y sin cita previa en las ocho Áreas de Salud de Extremadura. La atención se ofrecerá el lunes 17 y el jueves 20 de noviembre en horario de 16:30 a 19:30 horas.

Los centros sanitarios que darán el servicio el lunes y el jueves son: CS La Data (Plasencia); CS Zona Centro (Cáceres); Hospital de Coria; CS de Navalmoral de la Mata; CS Urbano III (Mérida); CS San José (Almendralejo); CS de Villafranca de los Barros; CS Valdepasillas (Badajoz); CS de Montijo; CS Don Benito Este (Don Benito); y CS Villanueva Sur (Villanueva de la Serena).

En los centros de salud de Llerena y Zafra, la vacunación se ofrecerá exclusivamente el jueves día 20, también en horario de 16:30 a 19:30 horas.

Durante las dos jornadas de tarde de esta primera semana se han vacunado un total de 4.296 personas. Los interesados en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista. El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización.

Además de las personas adultas, también se van a poder vacunar frente a la gripe los niños entre seis meses y cinco años. Los menores entre dos y cinco años reciben una vacunación intranasal adquirida por el SES.

Para quienes recibieron su última dosis de Covid-19 o pasaron la enfermedad, deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

El SES insta a todos los extremeños a aprovechar esta oportunidad para la vacunación, ya que la inmunización es clave para proteger a las familias y comunidades durante esta temporada de virus.