El secretario de Estado de Política Territorial pide "solidaridad" con los menores migrantes y entre CCAA

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha pedido a las Comunidades Autónomas (CCAA), especialmente a las gobernadas por el PP, que muestren "solidaridad" para proteger los derechos de los menores migrantes no acompañados porque "estamos hablando de niños y niñas que están sin sus padres, que se han jugado la vida en el mar para llegar y garantizarse un futuro mejor", pero también solidaridad entre las propias CCAA.

España ha calificado como "muy buena noticia" la convalidación del Real decreto ley que permite garantizar la solidaridad entre las distintas comunidades autónomas de España en el caso de los menores, pero ha insistido en que hay que tener en cuenta que el objetivo "es proteger el interés del menor y hacerlo de una forma solidaria".

"Primero hablamos de derechos humanos, del interés superior del menor, y luego hablamos también de cómo las comunidades autónomas somos solidarias entre nosotras", ha dicho el responsable nacional de política territorial, que ha añadido que "no tiene sentido que Canarias, que está haciendo ahora de frontera sur, o Ceuta y Melilla tengan un nivel de saturación en sus centros", por lo que "tiene que ser solidario el conjunto de España".

Por eso, se ha congratulado de que la nueva ley, convalidada este pasado jueves con los votos en contra de PP y Vox, garantice esas dos premisas; por un lado la solidaridad y los derechos humanos de esos menores, pero también promueve ese "esfuerzo colectivo de solidaridad y dignidad" con un marco financiero para ayudar a las comunidades autónomas en esta tarea.

Arcadi España ha hecho estas declaraciones este viernes en Cáceres donde participa en una reunión de todos los subdelegados del Gobierno del país y los directores Insulares de las Delegaciones. Se trata de un encuentro pionero en el que se analizarán las necesidades de estas instituciones para mejorar la atención a la ciudadanía.

Al ser preguntado por cómo valora la posición de Extremadura, en la que los grupos parlamentarios del PP y Vox han rechazado una propuesta de impulso presentada por el PSOE que buscaba instar a la Junta de Extremadura a ampliar las plazas disponibles para la acogida de menores migrantes no acompañados, el subsecretario ha vuelto a insistir en que la clave está en la "solidaridad".

"No se puede hablar de solidaridad entre territorios, no se puede hablar de construir y unir a nuestro país si no lo hacemos con todos los temas, si no lo hacemos también con un tema tan importante como son los de los menores, que vienen solos, que están solos, son niños y niñas solos", ha recalcado.

En esta línea, ha recalcado que todas las comunidades autónomas, "en especial las que han mostrado más reticencia", deberían de pensar "en que estamos hablando de niños y niñas sin sus padres" y en que "hay una ley que pone financiación".

"Tenemos que ser solidarios", ha sentenciado, porque si Canarias, con su particular situación insular tiene más de 6.000 menores migrantes acogidos, "no puede ser que cualquier otra comunidad con mucha más extensión y con mucha más población, diga que está saturada por unos pocos".

Por ello, ha insistido en que "hay que hacer un esfuerzo, ampliar la capacidad de todo nuestro país de acoger y pensar siempre en que tenemos que ser solidarios entre nosotros y solidarios con los niños y las niñas que vienen de otros países buscando una vida, huyendo de guerras, huyendo del hambre".