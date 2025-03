Salvemos la Montaña asegura que la mina de Cáceres no es un proyecto estratégico europeo por sus "irregularidades"

La plataforma ciudadana Salvemos la Montaña de Cáceres ha asegurado que la mina de litio en Valdeflores no ha sido declarada por la Unión Europea como proyecto estratégico por sus "continuas irregularidades", que han llevado a declararlo ilegal por los tribunales, así como por "la opacidad de la información y la falta de solvencia económica".

Además, cree que las "multitudinarias manifestaciones" que han tenido lugar en la capital cacereña, que han llegado a congregar a 7.000 personas, también han contribuido a la desestimación de este proyecto como "estratégico" para Europa.

No obstante, Salvemos la Montaña ha asegurado que la plataforma "seguirá trabajando tenazmente hasta dar carpetazo final a un proyecto que es insostenible para nuestra ciudad".

"No cabe duda que la empresa minera seguirá adelante con sus planes, pues no tiene ningún otro proyecto ni mina en explotación, por lo que deben seguir especulando con el potencial permiso de la mina de Cáceres para seguir captando subvenciones públicas y para que los directivos puedan seguir cobrando unos enormes sueldos gracias a todos nosotros, pese a no haber sacado 1 gramo de litio y ni siquiera haber obtenido un permiso de explotación", asegura la organización en nota de prensa.

En esta línea, recuerda las recientes palabras de la científica cacereña María Escudero Escribano, catedrática de investigación ICREA en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) desde 2022, y Premio Nacional María Teresa Toral por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación que ha asegurado que "el litio no es el futuro".

Según Escudero, "las baterías del futuro serán más seguras y sostenibles, y no llevarán litio. La transición tiene que ser limpia, y la sostenibilidad, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos siempre debe estar por encima de los intereses económicos".

"Conociendo cómo actúan las empresas mineras y la poca capacidad de control que tienen las administraciones sobre ellas, no podemos sino estar consternados por muchas otras zonas que han sido declaradas como proyectos estratégicos, en especial con nuestros vecinos de Cañaveral, cuya mina se situaría sobre el enorme acuífero de Galisteo", añade la nota de Salvemos la Montaña.