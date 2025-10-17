El salón de actos de la sede del PSOE de Extremadura llevará el nombre de Guillermo Fernández Vara

El salón de actos de la sede regional del PSOE de Extremadura, situada en Mérida, llevará el nombre de Guillermo Fernández Vara, ya que "su ejemplo, su forma de entender la política y su compromiso con la gente merecen permanecer siempre en nuestra casa".

Así lo ha destacado el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un mensaje a través de las redes sociales, en la que ha explicado que la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional celebrada este pasado miércoles rindió homenaje al expresidente de la Junta y exsecretario general del PSOE Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado 5 de octubre.

Gallardo ha calificado de Fernández Vara como "compañero y amigo", así como una figura que "dedicó su vida" a Extremadura y al PSOE.

Por este motivo, se ha acordado que a partir de ahora, el salón de actos del PSOE de Extremadura lleve el nombre de Fernández Vara.