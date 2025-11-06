RTVE celebrará su debate electoral con PSOE, Vox y Unidas, aunque "sigue abierto" a la participación de Guardiola

RTVE ha confirmado que celebrará su debate electoral con motivo de las elecciones del próximo 21 de diciembre en Extremadura, al que hasta el momento han confirmado su participación PSOE, VOX y Unidas por Extremadura, por lo que "sigue abierto" a la participación de la candidata del PP, María Guardiola.

Así lo confirma RTVE en una nota de prensa, en la que explica que "dada la relevancia de las próximas elecciones extremeñas" del 21 de diciembre, ha organizado este debate electoral, en el que ha invitado a los cuatro partidos con representación parlamentaria en la región (PP, PSOE, VOX y Unidas por Extremadura).

Hasta el momento, PSOE, VOX y Unidas por Extremadura ya han confirmado la participación de sus candidatos en este debate, mientras que el PP PP ha rechazado la invitación, pero RTVE "sigue abierta a su participación", señala.

Según ha explicado el ente público, invitación ha sido cursada a los números 1 de cada lista, a la espera que durante las fechas que marque la Junta Electoral, se formalicen las candidaturas que se presentarán a las elecciones del próximo 21 de diciembre.

El debate, cuya fecha está por determinar dentro del periodo de campaña electoral, se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Extremadura y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, Rtve.es y la plataforma gratuita RTVE Play.

La señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten, señala.

En la carta de invitación remitida la pasada semana a los partidos por el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, RTVE se compromete a que el tratamiento informativo del próximo proceso electoral constituya "una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía", concluye RTVE.